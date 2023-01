García Tirado: "El sistema actual es incapaz de atender la demanda sanitaria"

No parece que estén surtiendo efecto las medidas que puso en marcha la Consejería de Sanidad para paliar los problemas que desde hace tiempo han surgido con las citaciones en muchos centros de salud de Aragón. A fecha de hoy, esa demora para conseguir cita presencial en Atención Primaria, supera en algunos casos, los 15 días. Uno de los casos más graves lo tenemos en el centro de salud Actur Sur de Zaragoza donde la primera cita que te dan si la solicitas hoy a través de la aplicación móvil, es para el 17 de enero. En el centro de salud Pirineos de Huesca, para el día 16; en el Actur Norte de la capital para el día 11; en el de Miralbueno para el martes 10 de enero y en el de Santa Isabel para el día 9. Son tan solo algunos ejemplos de que el plan de choque para solucionar este problema no está funcionando, como ha reconocido en COPE el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado.

Javier García Tirado junto a otros miembros del Colegio de Médicos de Zaragoza.COLEGIO MEDICOS ZARAGOZA

A todo ello se suman problemas de falta de personas, sobrecarga de trabajo, agendas saturadas y falta de tiempo para atender a los pacientes como se merecen. Todo ello está pasando factura a muchos profesionales médicos desde el punto de vista físico y psicológico. No debemos olvidarnos tampoco, según García Tirado, del problema con el que nos vamos a encontrar dentro de unos años cuando muchos de los actuales médicos comiencen a jubilarse.

Las condiciones de presión y de precariedad laboral en las que se trabaja en Atención Primaria hacen que muchos jóvenes se vayan a trabajar a otras comunidades o países, o directamente opten por otras especialidades. Con las agendas saturadas y la falta de sustitutos para cubrir bajas y vacaciones, los profesionales denuncian que esta situación está afectando a la atención de los pacientes, por lo que solicitan redefinir cada categoría profesional, poder dedicar más tiempo a cada paciente y desburocratizar al médico de familia.

EN EL MEDIO RURAL, LAS COSAS NO ESTÁN MEJOR

En el ámbito rural, la falta de Médicos de Familia todavía es mayor, acentuada por el gasto extra que los facultativos tienen que asumir por los desplazamientos y el mantenimiento de sus vehículos. Por ello, el Colegio es partidario de reestructurar los efectivos con los que cuenta la provincia de Zaragoza para mejorar la cobertura sanitaria.

La situación en los hospitales no es tan dramática, puesto que la mayoría de las especialidades tienen una dimensión adecuada, pero eso no debe llevar a que los gestores sanitarios bajen la guardia: a nivel nacional, los expertos cifran en 5.000 el déficit actual de médicos en el Sistema Nacional de Salud. Una escasez que podría aumentar hasta los 9.000 en 2028 si no se toman medidas, con Anestesiología y Reanimación, Geriatría, Psiquiatría y Radiodiagnóstico como las especialidades más deficitarias. Asimismo, recuerdan que Aragón es la comunidad en la que más tienen que esperar los pacientes para una intervención quirúrgica no urgente, y que las listas de espera no solo afectan a las operaciones, sino también a las consultas y las pruebas diagnósticas.

PREOCUPACION POR EL TRANSPORTE SANITARIO URGENTE

También preocupa el nuevo modelo de Transporte Sanitario Urgente, que entrará en vigor en 2023, por prescindir del personal médico en determinadas franjas y recortar horas de servicio en algunos puntos de la comunidad. Con su puesta en marcha, las UVI móviles se desactivarán de 21 a 9 horas en las localidades de Jaca, Barbastro, Calatayud y Alcañiz. En otros puntos de Aragón como Huesca y Teruel capital, el personal médico se sustituirá por personal de enfermería en horario nocturno (de lunes a viernes) y durante todo el fin de semana, convirtiendo las UVIS medicalizadas en Soporte Vital Avanzado a cargo de Enfermería. Esto repercutirá directamente en la calidad asistencial de los pacientes que viven en zonas con menor densidad de población.

En los últimos años el número de pacientes ha aumentado pero este incremento de la actividad asistencial no ha repercutido en los ingresos de los facultativos debido a la proliferación de pólizas de seguros a muy bajo coste. Para revertir la situación, el sector de la medicina privada apuesta por fomentar el diálogo entre los diferentes actores y llegar a acuerdos para lograr una sanidad de calidad que atienda las necesidades de los pacientes, así como los requerimientos de los médicos para que ejerzan la profesión de forma digna.

EL FUTURO DE LOS MÉDICOS MÁS JÓVENES

La institución colegial también mira con preocupación el futuro de los médicos más jóvenes, que muchas veces deciden emigrar en busca de mejores oportunidades laborales. Por este motivo, es partidaria de ofrecer plazas MIR ajustadas a los egresados de las facultades de medicina y contratos atractivos a los especialistas que terminan el MIR con el objetivo de retener el talento. Además, aseguran que es necesario llevar a cabo un estudio de necesidades del sistema para adecuar el número de plazas MIR y la oferta de las facultades de medicina y ver cuántos médicos se van a jubilar en los próximos años y en qué áreas. De lo contrario, se seguirán creando bolsas de especialistas en paro y otras vacantes donde haya puestos asistenciales sin cubrir.

Por otra parte, el Colegio de Médicos de Zaragoza lamenta que la tarea de los tutores encargados del acompañamiento de los MIR no esté lo suficientemente reconocida, al no percibirse ninguna retribución económica ni valorarse adecuadamente en la carrera profesional. A pesar de que el Colegio considera que el sistema de formación sanitaria español es “excelente” recuerdan que hay que vigilarlo permanentemente para mantener su calidad.

“Como Colegio de Médicos de Zaragoza tenemos la obligación ética y el deber moral de posicionarnos ante cuantas cuestiones o situaciones incidan en el cumplimiento de nuestra misión, interactúen con nuestros valores, y condicionen nuestro rumbo orientado a conseguir nuestra visión como institución”, ha afirmado su presidente, Javier García Tirado. En este sentido ha asegurado que en 2023, tal y como lo han hecho hasta ahora, continuarán con su defensa incansable de los profesionales de la Medicina, del ejercicio profesional médico y, en última instancia, de los intereses sanitarios de la sociedad a la que se deben.

