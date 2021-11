Freddie Mercury y su conexión con el Palacio de La Aljafería de Zaragoza

Se cumplen 30 años del fallecimiento de Freddie Mercury. El cantante de la mítica banda "Queen" es recordado como una leyenda. Todo un icono que se forjó a través de canciones como "I want to Break Free", "We are the Champions" o "Bohemian Rhapsody". Esta última canción se incluye en el disco "A night at the opera" ("Una noche en la ópera) de 1975.

Fue un tema totalmente rompedor e innovador para la época, causando en un primer momento el rechazo incluso, de la propia discográfica de Queen. Con esta canción nació el género bautizado como "opera rock" pero, ¿sabías que todo ello guarda una especial vinculación con el Palacio de la Aljafería de Zaragoza? Un vínculo que nos ha contado en COPE el historiador Sergio Martínez Gil y que también explica en su blog: historiaaragon.com.

QUEEN Y ZARAGOZA

Todo comenzó en 1836 cuando el gaditano Antonio García Gutiérrez estrenó la obra "El Trovador" en el Teatro Príncipe de Madrid. La historia de esta obra está ambientada a comienzos del S.XV y tiene como escenario el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. Tanto éxito logró la obra de "El Trovador" que el célebre Giuseppe Verdi la adaptó para convertirla en "Il Trovatore", una de las óperas más famosas de la historia. En "Il Trovatore" se siguieron manteniendo los elementos esenciales de la historia , siendo por tanto ambientada en la Aljafería.

Esta obra, estrenada en Italia en 1853, se convirtió en un icono cultural para Italia que traspasó fronteras y se hizo mundialmente conocida. Algunas de sus escenas son interpretadas en la película "A night at the opera" ("Una noche en la ópera") de los hermanos Marx. Y así fue como la Aljafería llegó hasta Freddie Mercury. Mientras Queen estaban preparando, a mediados de los 70, el que se convertiría en uno de sus discos más míticos, los integrantes de la banda vieron la película "A night at the opera". Esta película sirvió a Freddie, Brian May y compañía como inspiración para su cuarto disco con el que crearon el concepto de "opera-rock" y al que titularon precisamente "A night at the opera".

