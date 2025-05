Felicidad, 100 años: "No he pisado un hospital en mi vida"

Zaragoza - Publicado el 06 may 2025, 14:16 - Actualizado 07 may 2025, 10:07

193 zaragozanos cumplen 100 años este 2025. El Ayuntamiento de la capital les ha rendido un homenaje. Los que han podido, 62 (45 mujeres y 17 hombres), han sido recibidos en el consistorio por la alcaldesa, Natalia Chueca. Allí les han hecho entrega de un cuadro con la portada de Heraldo de Aragón del año de su nacimiento y una insignia de plata de Zaragoza. Han tenido música, una tarta y mucho, mucho cariño.

Felicidad cumplirá 100 años en agosto, y en 100 años no ha pisado un hospital. Su hija nos ha contado que el médico de cabecera le receta pastillas para prevenir el colesterol y la tensión arterial alta. "He trabajado mucho, desde los 14 años", y "no he pisado ni un hospital", nos ha contado Felicidad.

Y es que 100 años dan para mucho... Ejemplo de ello es la gran familia que ha formado María. "He servido a Dios y a la patria, y he sufrido mucho porque he tenido 7 hijos, pero Dios me quitó uno", ha dicho María. Pero "soy muy feliz ahora; tengo 14 nietos y 14 biznietos", ha añadido.

Los centenarios han tenido tarta de cumpleaños

Álvaro tuvo siete hijos y ha enterrado a dos. Nos quedamos con su filosofía de vida: "Mi recomendación a los de ahora es que vivan lo que les toque vivir; hay que entregarse a las situaciones con todas tus fuerzas".

Silvina echa mucho de menos a su marido, con el que estuvo 72 años casada. "Era un marido estupendo, un sol", nos ha contado. Tiene siete hijos y también le ha tocado despedirse de dos. Pero no hay más que oirla para saber que está estupenda. Tiene algún achaque, como las piernas, pero una memoria prodigiosa, tal y como nos ha demostrado al recitar un poema para la Virgen del Pilar.