Feijóo en Zaragoza: "Si Bildu es indecente, gobernar con ellos lo es más"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo en Zaragoza que "si Bildu es indecente, gestionar y gobernar con Bildu es más indecente" y ha emplazado a "no callarse" ante el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y "no votar con Sánchez".

Feijóo ha protagonizado el acto central del PP-Aragón en esta campaña electoral, en un espacio abierto de la céntrica calle Moret de Zaragoza, donde ha emplazado a los socialistas aragoneses a reclamar "a la cara" a Sánchez que rompa su pacto con Bildu o decirle que "jamás habrá un voto de un diputado o senador de Aragón que vote con Sánchez en el Congreso o el Senado".

Ha añadido que "el respeto a los que se han ido para siempre y a los diez mil heridos de la banda --ETA-- es incompatible con lo que está viviendo España", frente a lo que "solo sirve actuar con determinación, con la grandeza que se le supone a alguien que quiere servir a los ciudadanos, pero ningún candidato de Sánchez lo ha hecho, votan lo mismo que él, y por eso todos los candidatos de Sánchez merecen la derrota".

"El momento actual requiere mucho más sentido de Estado de lo que actualmente acreditan los barones del PSOE", ha continuado Feijóo, para quien "Sánchez es cautivo de Bildu y arrastra a toda la nación".

Ha aludido al PSOE Aragón para manifestar que "en Aragón, a veces, alguien levanta la voz contra las decisiones de Sánchez, pero sus desmanes no se solucionan levantando la voz, sino levantando la mano en el Comité Federal del PSOE y diciendo "o cambias tú o te cambiamos".

Feijóo ha lamentado que haya senadores y diputados aragoneses que votan "lo que diga Sánchez", asegurando que "así se lavan conciencias, pero no se solucionan los problemas", en referencia a "desmanes" como la excarcelación de 108 violadores en ampliación de la ley 'solo sí es sí'; la rebaja de las penas de malversación; la eliminación del delito de sedición; facilitar la 'okupación' ilegal de viviendas y la expropiación de viviendas; el colapso de la Administración de Justicia y la Seguridad Social; la ley de Bienestar Animal; la ley Trans "mal planteada"; la deuda pública "disparatada" y "la manipulación del CIS", así como la presencia de terroristas condenados por asesinato en las listas de Bildu.

El líder del PP ha dicho que "un político no puede esconderse, debe escuchar a los ciudadanos le guste o no lo que le digan, ya sea para animarle o criticarle, y cuando abandona la calle y se encierra en su avión o su despacho, ha llegado el principio del fin de ese político", agregando: "Estamos en política para servir, no para servirnos, no para insultar a los que discrepen, no para elegir a la gente que entra en nuestros actos".

"Necesitamos recuperar la serenidad de la nación, el sosiego en la discusión política, volver al razonamiento y olvidarnos de los insultos, discutir las propuestas y reconstruir la fractura social que los independentistas están construyendo con el visto bueno del Gobierno de España".

"Yo conozco a un candidato que se presenta a la Presidencia de Aragón y jamás pactaría, jamás gestionaría y jamás votaría con Bildu, y se llama Jorge Azcón, y va a ganar las elecciones en Aragón porque se lo merece, es valiente", ha continuado Feijoó, quien ha subrayado que Azcón, como alcalde de Zaragoza, "ha transformado esta ciudad y ese proyecto transformador lo quiere ampliar a toda la Comunidad".

También ha dicho que el PP tiene la suerte de contar con Natalia Chueca como candidata a la Alcaldía de Zaragoza, destacando que "tiene experiencia de gobierno, seguridad en sí misma, su cara desprende alegría, tiene proximidad a los vecinos y emociona a esta ciudad: Todo lo que hace falta para ser alcaldesa de Zaragoza". Además, Feijóo ha dicho que según la reestimación de la última encuesta del CIS "Natalia Chueca va bien".

