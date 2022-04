Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la VIII Carrera ATADES

ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual, ha presentado este jueves la VIII edición de su Carrera Solidaria. La cita deportiva y social se celebrará el 15 de mayo, y la recaudación de las inscripciones y “Dorsales 0” de la carrera se destinarán a transformar la vida de niños y niñas con necesidades especiales mediante terapia con el exoesquelo pediátrico y que implanta la entidad a través de su Espacio Atemtia de atención temprana y postemprana.

La VIII Carrera solidaria ATADES se desarrollará en el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza, con recorridos adaptados tanto para deportistas experimentados como para personas con capacidades diversas y grupos familiares, en dos modalidades, la 5 K. (a las 9:30 horas) y la 1 K. (a las 10:30 horas). Las inscripciones ya pueden realizarse a través de atades.com

El evento recupera su formato habitual tras dos años durante los que, debido a la pandemia, se desarrolló de manera virtual. La Carrera ATADES, aúna los lemas #CorremosconATADES y #ATADES60000Razones, este último relativo al sexagésimo aniversario de la entidad y la proyección de futuro de la atención y visibilización de la discapacidad intelectual. Constituye el evento deportivo anual más importante para esta Asociación de familias dedicada a las personas con discapacidad intelectual. Una carrera inclusiva que podrá realizarse corriendo o andando y en la que cada uno marcará su ritmo, será en el Parque Grande.

Por cuarto año consecutivo, el diseño del cartel y la camiseta es obra de las ilustradoras Susana Barlés y Vanesa Franco del Estudio de Arte y Diseño del Centro Integra Aragón de ATADES, personas con discapacidad intelectual.

Carte de la edición de este año.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones de la VIII Carrera ATADES ya están abiertas a través de la web de ATADES. Las personas que quieran sumarse al evento deportivo solidario, para transformar la vida de niños y niñas con necesidades especiales, pueden hacerlo hasta el día 9 de mayo a las 23:59 horas. También se pueden realizar inscripciones de forma presencial en Running Zaragoza (C/ Ricla, 2), Deportes Zenit (C/ María Guerrero, 9) y Fartleck Sport (C/ Tomás Bretón, 46) hasta el día 9 de mayo en su horario habitual. Las personas inscritas que lo hagan hasta las 15:00 horas del martes 2 de mayo de 2022 podrán elegir talla de camiseta durante el proceso de inscripción online.

La entrega de dorsales y camisetas, junto a la bolsa del corredor, se realizará el viernes 13 de mayo, en horario de 17:30 a 20:00 horas, y el sábado 14 de mayo, de 10:30 a 20:00 horas, en el Colegio de Educación Especial ATADES-San Martín de Porres (c/ Octavio de Toledo, 2). La entrega se realizará manteniendo la distancia de seguridad y uso obligatorio de mascarilla. La entrega también se realizará, pero, de forma excepcional y previo pago de 1 € de penalización, el mismo día de la carrera en el punto de la salida y hasta 30 minutos antes de comenzar la carrera.

DORSAL CERO

Las personas que no puedan participar en la carrera y deseen apoyar su causa solidaria podrán realizarlo a través del mismo formato de inscripción en el enlace www.atades.com/carrera-atades/. También puedes realizar tu aportación solidaria en el “Dorsal 0” a través de Bizum (Código 00123) o en el número de cuenta ES15 2085 0103 9903 3333 3385.

Las empresas, entidades y organizaciones que deseen realizar inscripciones colectivas, deberán ponerse en contacto llamando al 659 590 134 o escribiendo a deporte@atades.org

