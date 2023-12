La empresa de automoción Airtex se fuga de Aragón tras haber recibido dinero público

Airtex, empresa fabricante de componentes para el automóvil, se marcha de Zaragoza a Rumanía y deja en la calle a casi un centenar de trabajadores. La empresa tenía beneficios en Aragón. De hecho, según los trabajadores hasta había triplicado sus beneficios en el último año. Además, había recibido dinero público a través de diferentes líneas de ayudas del Gobierno de Aragón.

Cuando se supo la decisión de Airtex de marchase a Rumanía, el ejecutivo autonómico solicitó una reunión con la compañía para pedirle explicaciones sobre lo que estaba sucediendo. Esa reunión se produjo este martes pero en ella Airtex puso de manifiesto que su decisión de trasladar la producción a Rumanía es inamovible.

La consejera de economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, afirma que se trata de una decisión unilateral y no razonada porque Airtex tiene beneficios y ha recibido ayudas públicas por valor de 800.000 euros. Así que, asegura, ahora el ejecutivo autonómico reclamará el dinero que es de todos los aragoneses.

"Preguntamos a Airtex cuál era la amenaza para que tomaran esa decisión. No encontramos en su respuesta ninguna razón que justifique su marcha. Además, este año han incrementado sus beneficios. El Gobierno ha dado varias ayudas a esa empresa y reclamaremos aquello que se les ha dado a condición de su continuidad. Una continuidad que ahora, no han cumplido. El Gobierno también les trasladó que eso no se corresponde con la cultura empresarial aragonesa. Teniendo en cuenta que Airtex no ha cumplido con su compromiso, lógicamente reclamaremos aquello que es de todos los aragoneses", afirma Vaquero.

La consejera también ha asegurado que se trabajará de la mano del sector para que los 96 trabajadores de Airtex que van a quedarse sin empleo pueda recolocarse lo antes posible: "Estamos decepcionados con Airtex y lo que más nos preocupa es que esas familias puedan encontrar un empleo cuanto antes".

Además, el ejecutivo autonómico se encuentra a la espera de la decisión que tome el gobierno central en cuanto a las ayudas del PERTE solicitadas por Stellantis paraubicar en Figueruelas su nueva fábrica de baterías eléctricas. Hay plazo para conceder esas ayudas hasta finales de este mes.

Síguenos también en X y en Facebook