Jueves Lardero, longaniza en el puchero. Una tradición que se celebra aquí en Aragón, pero también en otras partes de España: Cataluña, La Rioja, Castilla La Mancha... Hoy nos hemos querido adentrar en nuestra historia para conocer las diferentes costumbres este día y también para ahondar en otra muy ligada al Jueves Lardero: el Carnaval.

Todos sabemos que la tradición de comer longaniza viene de la matanza, donde el cerdo es el protagonista. Choricer, merendilla, merienda del palmo... En Aragón hay muchos nombres para celebrar este día, que siempre va unido al Carnaval, uno no se entiende sin el otro. “En Aragón, se dice que para San Antón ‘gallinita pon’, ‘quién no mate tocino, no comerá morcillón’... Es decir, el Carnaval ya ha comenzado a finales de diciembre o comienzos de enero. Pero a partir del Jueves Lardero se escenifica el cambio de ciclo, el año nuevo en la naturaleza”, nos ha explicado Vicente Chueca, etnólogo del Instituto de Aragonés de Antropología.

Ya en el mundo romano y germano aparecen las máscaras y disfraces, unidas a las tradiciones y rituales gastronómicos. “Unos ritos que hablan de las fuerzas de la naturaleza, de la reproducción de animales y plantas, que culminará en el verano cuando se recojan las cosechas”.

En la Edad Media es donde Carnaval y Cuaresma se unen. De hecho, la palabra Carnaval procede del latín 'carne-levare', que podría traducirse como 'abandonar la carne'. Los cristianos se reunían para comer carne ya que con el inicio de la Cuaresma tenían que guardar abstinencia de este producto durante cuarenta largos días. Chueca ha explicado que “empezamos el Carnaval comiendo longaniza y terminamos con ‘el entierro de la sardina’; un símbolo del mundo cristiano justo en el momento en el que empieza la Cuaresma”.

Y con la tripa llena ya podemos prepararnos para gastar calorias con la fiesta del Carnaval. Una fiesta universal que repite aspectos en todas las partes del mundo. Como nos explica Vicente Chueca la tradición del carnaval es ancestral, muy unida al ciclo de la naturaleza y al caos. “Si el oso se despierta quiere decir que el buen tiempo se acerca. Vamos a prepararnos comiendo carne y cerdo. Del caos viene el Carnaval”.

Aquí en Aragón tenemos dos importantes carnavales. El de Bielsa, “donde aparece el oso que se ha despertado, el cazador que lo intenta domesticar, las trangas -personales disfrazados con cornamentas que persiguen a las chicas, en alusión a la fertilidad-, y madamas”. También tenemos las mascarutas de Épila donde de nuevo se ven personajes de este tipo.

Pero este Carnaval promete en todas partes, porque todo el mundo tiene ganas de desfiles, risas y disfraces. En Disfraces Teresa, en Zaragoza, están notando que se han animando un poco las ventas y nos cuentan que los más disfraces más demandados este año son los de Harry Potter y Spiderman.

