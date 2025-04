El día que la directora de cine Paula Ortiz conversó con Papa Francisco sobre su película 'Teresa': "Fue un encuentro único"

La directora de cine zaragozana Paula Ortiz, fue recibida en audiencia privada el 7 de febrero de 2024 en el Vaticano con el Papa Francisco con quien pudo hablar de la que por aquel entonces era su última película ‘Teresa’, el proyecto más personal de la cineasta aragonesa con Blanca Portillo como protagonista.

"Hemos conversado sobre Teresa y me ha animado a que siguiera con ese tipo de cine" Paula Ortiz Directora de cine

Este proyecto cinematográfico fue el que la llevó hasta el Vaticano para ser recibida en audiencia por el papa argentino Jorge Bergoglio. ‘Teresa’ fue proyectada al día siguiente de la visita de Ortiz en la Filmoteca Vaticana. “Nos han invitado -explicó la cineasta desde Roma- por varias recomendaciones que le habían llegado al Papa, y que habían despertado su curiosidad".

EUROPAPRESS Momento de la charla que Paula Ortiz tuvo con el Papa Francisco.

"La audiencia privada ha sido muy bonita: ha hecho una reflexión sobre la tristeza, hemos conversado sobre Teresa y me ha animado a que siguiera con ese tipo de cine. Estoy conmocionada, porque no participo de la fe cristiana, pero me ha conmovido hablar con él”.

La directora le contó al Pontífice que la película estaba basada en el 'Libro de la vida' de Teresa de Jesús, es una adaptación de 'La lengua en pedazos', de Juan Mayorga, y reconstruye un encuentro entre la religiosa de Ávila y un inquisidor. "Es la vida de una mujer cuyo motor siempre fue la duda y ante la duda, la determinación, un viaje a través de su vida y su imaginación, de sus mayores vuelos y de sus peores infiernos", resume Paula Ortiz. Y en esa capacidad de referirse a los «peores infiernos", la cineasta ha visto un punto de contacto entre el Papa y la santa, y un desafío para la cultura actual.

¿QUÉ LE REGALÓ PAULA ORTIZ AL PAPA?

La directora de cine zaragoza le regaló “las obras completas de Juan Mayorga y un libro de poemas publicado por la Editorial Pregunta de un autor aragonés, Joaquín Sánchez Vallés, que se llama ‘Historia del mundo antiguo’; ahí se reflexiona sobre quiénes hemos sido nosotros y la generación de nuestros padres en Aragón. Es un poemario muy bonito. Bueno, y ‘La novia’”.

'Teresa' cuenta en su reparto con Blanca Portillo y Asier Etxeandia y un equipo técnico con amplia presencia aragonesa, empezando por la figurinista Arantxa Ezquerro.