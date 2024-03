Deportistas, artistas, bomberas o científicas, las referentes del 8M en Zaragoza

La lucha por la igualdad no es cuestión de un día. Estamos en vísperas de la celebración del 8M y la agenda de todas las instituciones se llena ya de actos y de campañas de sensibilización. Pero, por encima de todo, está la educación. Porque si no, no hacemos nada. Y ahí entran en juego los referentes. "La inspiración, el espejo en el que mirarnos, alguien que nos demuestre que podemos conseguir nuestros sueños", suena en la campaña del Ayuntamiento de Zaragoza "¿Buscas referentes? Son tus vecinas".

Se centra en 9 zaragozanas con trayectorias que son todo un ejemplo. Desde el mundo del arte, por ejemplo. La cantante Rada Mancy, que actuará en el próximo Vive Latino; o la pintora Isabel Garmon. Tenemos también una bombera, Noemí Loma. Y visualiza a Helena Osma, jugadora del Casademont y ganadora de la Copa de la Reina de España, marcando una canasta. "Para mí es un orgullo ser un referente para las nuevas generaciones, participar ha sido incréible", relata esta deportista.

En estos tiempos, son imprescindibles los referentes tecnológicos, como la directora de la empresa tecnológica Bitrain, María López; la ingeniera de Software, Leila Fala; o la científica Rosa Monge. En la campaña participan, además, la directiva de COEMFE, la Conferedación Nacional de Empresarios de Frutas y verduras de España, Ana Isabel Gracia; o la responsable de la Fundación DFA de personas con discapacidad, Marta Valencia, quien asegura estar "ilusionada". "Espero que sirva para que muchas mujeres con discapacidad se animen y participen en la sociedad", señala.

El viernes, 8 de marzo, se desplegará una pancarta en el balcón del Ayuntamiento con el lema “Zaragoza es Igualdad” y las fuentes se iluminarán de color violeta. Pero, una vez más, no habrá declaración institucional. El PP había propuesto el texto consensuado por la Federación Española de Municipios y Provincias. El PSOE, el de Naciones Unidas. Y Vox, otro texto.

"Yo creo que deberíamos trabajar mucho más por llegar a acuerdos, pero también reconozco que cada partido político tiene su manera de pensar, su manera de actuar y por tanto absoluto respeto", ha asegurado la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós.

El Consistorio ha programado durante 20 días actividades en torno a este 8 de marzo. Este jueves se inaugura la exposición “Los 70 son nuestros y los 80 también”, en la Casa de la Mujer. El miércoles que viene se presenta un estudio sobre la brecha digital en mujeres. Y el jueves 21 un laboratorio de investigación abierta sobre buenas prácticas de Igualdad en empresas.