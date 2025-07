La decisión del propietario de una histórica tienda de Zaragoza ante el problema que sufre en la calle y le afecta: "Es duro"

A grandes males, grandes remedios. Esa es la máxima que están abanderando desde una tienda de Zaragoza que se ha visto colonizada por los andamios. Estas grandes estructuras apenas le dejan lucir en la calle Don Jaime número 45, donde se encuentra situada.

Este establecimiento, de hecho, es un clásico del Casco Histórico de Zaragoza. Durante muchos años ha surtido de recuerdos de la Virgen del Pilar a miles y miles de paseantes y turistas. Sin embargo, ahora su fachada ha quedado camuflada por los trabajos.

Esta situación ha obligado a su propietario, Pablo García, a tomar cartas en el asunto y a volver a captar la atención de sus clientes para, así, poder continuar con su actividad y que su negocio sobreviva a las obras.

descuento por las obras

Ante este escenario, Pablo ha colocado un gran cartel en su escaparate y en la puerta de su establecimiento. El eslogan reza lo siguiente: "20% de descuento hasta quitar los andamios". García ha pasado por los micrófonos de COPE Zaragoza y ha explicado su situación.

"Cogí la tienda hace seis meses, tomé el testigo de mi madre, y desde antes de hacerlo estaba el andamio en la fachada. Tenerlo tanto tiempo es complicado. La tienda pierde visibilidad y muchos piensan que se ha cerrado. Además, el paso de clientes se reduce... Es bastante complicado", explica Pablo.

En esa línea, también añade: "Afecta tanto a las ventas como a la imagen. Es bastante duro porque cambia la luz y el ambiente. Pasan un montón de turistas, pero nuestros productos también están enfocados a la gente local. A todos y cada uno, como digo, afecta".

COPE.ES Fachada de la tienda de Pablo, en la calle Don Jaime de Zaragoza.

Producto de la desesperación, como el propio Pablo cuenta, decidió poner su descuento hasta que le retiren el armatoste de una vez por todas: "Querer vender y meter pasión y esfuerzo, pero ver que no se llegan a las expectativas... Eso te hace jugar con la imaginación y poner ese cartel. A ver qué tal funciona...".

En ese sentido, Pablo también recuerda que "ofrecemos un 20% de descuento en nuestros productos hasta retirar andamio" y añade que "yo todos los meses pregunto cuándo van a terminar y todos los meses me dicen lo mismo: esta semana lo quitamos. Y al final eso es frustrante...".

¿ESTÁ FUNCIONANDO EL DESCUENTO?

"Como apenas se me ve", explica el propietario del establecimiento, "pues el que entra sí que se aprovecha. Ha subido un poquito la venta, no te digo que no, pero está lejos de alcanzarse lo que se estaba haciendo antes...", sentencia.

Pablo ha mantenido la esencia que dejó su madre, pero dentro de ese cambio generacional sí que lo ha modernizado un poco. Venden muchos artículos de regalo relacionados con la Virgen del Pilar y todos fabricados en Aragón y en España.

un establecimiento en el corazón de zaragoza

La Seo Regalos es una tienda especializada en artículos religiosos y souvenirs, situada en pleno corazón de Zaragoza, en la calle Don Jaime I, con acceso también desde la emblemática Plaza del Pilar. Su ubicación privilegiada, a pocos pasos de la Basílica del Pilar y la Catedral de La Seo, la convierte en una parada habitual tanto para visitantes como para zaragozanos que buscan un detalle con identidad local.

PIXABAY Panorámica de la Plaza del Pilar de Zaragoza.

Con más de 15 años de trayectoria, esta tienda se ha consolidado como un referente en el Casco Histórico de la ciudad. Ofrece una amplia variedad de productos relacionados con la Virgen del Pilar, desde medallas, pulseras y anillos, hasta muñecas tradicionales, figuras religiosas y urnas cinerarias. Todos los artículos están elaborados por fabricantes nacionales, garantizando calidad y autenticidad en cada pieza.

La atención personalizada y cercana es una de sus señas de identidad. Además de la venta presencial, también facilitan encargos y envíos mediante canales como Bizum, transferencia bancaria o PayPal, adaptándose a las necesidades del cliente actual. La Seo Regalos es, en definitiva, un espacio donde tradición y devoción se unen para ofrecer recuerdos únicos de Zaragoza.