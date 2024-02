Los agricultores y hortelanos de Zaragoza ven el futuro con pesimismo: "Tenemos todo en contra"

La falta de ayudas y la fuerte competencia del producto que llega de otros paises está llevando a muchas explotaciones agrícolas a la desaparición y en el mejor de los casos, a afrontar pérdidas que en muchas ocasiones son muy elevadas. Es el caso de Cristobal Omedes, un hortelano de Zaragoza que cultiva borrajas, acelgas, repollo o brocoli... Productos que vende a supermercados y pequeños detallistas. Asegura que están sufriendo unas “pérdidas increibles. Comenzamos nuestra jornada a las cuatro de la mañana y llevamos una vida infernal”.

El sector atraviesa un momento muy delicado y el numero de profesionales ha descendido notablemente en los últimos años. Hace cuatro décadas “había 350 hortelanos en la provincia de Zaragoza. Hace 20 años eran 170 y en estos momentos son 35”. Y todo ello es debido no sólo a la crisis que atraviesa el sector. También influye la falta de relevo generacional.

Los costes de producción han subido un 40% y por su fuera poco “no se respeta el producto de cercanía, los productos de aquí, frente a las importaciones por ejemplo que llegan desde Marruecos con una calidad muy diferente”. También reclaman unas ayudas más justas, menos burocracia y precios que les permitan vivir de su trabajo. Califican de burla al sector, la falta de controles que hay con los productos que llegan de otros paises como denunciaba en COPE, Juan que es un agricultor y ganadero de la localidad de Monzón, en Huesca: "¿Cómo es posible que dejan entrar todos los productos en un tipo de control, cuando aquí el agricultor está desbordado? Los costes de producción son brutales. Es imposible competir con los de afuera. Muy bien, la señora Von Der Leyen ya ha dicho que nos va a permitir el 50 % más de aplicación de pesticidas, insecticidas… Pero si el problema realmente es la salud alimentaria, ¿por qué no hacen hincapié en todo lo que están importando, cuando ahí no hay ningún tipo de control, sea a nivel de hortalizas, de cereales, etcétera? Es que es una burla la sociedad.

La falta de ayudas y la fuerte competencia del producto que llega de otros paises está llevando a muchas explotaciones agrícolas a la desaparición y en el mejor de los casos, a afrontar pérdidas que en muchas ocasiones son muy elevadas y a eso se suma otro problema como es la falta de relevo generacional: "Lo vemos con mucha preocupación. Yo, para empezar, tengo una explotación bastante importante y el relevo geracional es cero. Mi hijo con 18 años, la reflexión que me hace es que por qué... no lo entiende. Dice, papá, ¿cómo se hace eso?. Realmente es que no nos cabe en la cabeza, es que es incomprensible"

