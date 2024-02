La crecida del Ebro, camino de Zaragoza capital de manera 'ordinaria' y sin crear muchos problemas

La ciudad de Zaragoza se prepara para la llegada de una crecida que en principio no se espera que cause demasiados problemas. Lo cierto es que la cantidad de agua que trae el rio a esta hora no parece preocupar demasiado. De todas formas, el Ayuntamiento ha activado esta mañana el Plan Municipal de Protección Civil en fase de ‘alerta amarilla’ ante esta crecida que de momento está siendo de carácter ordinario a su paso por la capital aragonesa.

Se prevé que llegue a la ciudad mañana viernes a primera hora, entre las 6:00 y las 8:00. Todos los servicios municipales implicados están ya activados para tratar de minimizar las afecciones que puedan producirse.

Durante las próximas horas, se prestará especial atención a zonas como las urbanizaciones de Torre Urzáiz y Doña Sancha, a la desembocadura de Huerva, a la zona de Vadorrey, al Parque Deportivo Ebro y a otros puntos de Alfocea y Monzalbarba.

Esta mañana ha tenido lugar una reunión de coordinación en la que ha participado los representantes de los servicios de Bomberos y Protección Civil, Policía Local y Parques y Jardines, así como tamibén representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro y del Gobierno de Aragón.

Crecida ordinaria

Con menor caudal del inicialmente previsto y con la calificación de ordinaria se espera que llegue la punta de la crecida del Ebro a Zaragoza capital. En su paso por los municipios aguas arriba de Zaragoza, no parece que esté causando demasiados problemas. No se han inundado los cascos urbanos y tan solo se han visto afectadas las huertas y cultivos que hay situados junto al cauce como ha ocurrido en Novillas o en Pradilla de Ebro.

El presidente de Aragón Jorge Azcón, que ha asistido este mediodia a la reunión del CECOPI, del centro de coordinación operativa, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Todos los medios, incluida la Unidad Militar de Emergencias, están colaborando en minimizar en los posible las afeccciones de esta riada, atentos a lo que pueda ocurrir. No se prevé por lo tanto que sea una crecida extraordinaria como inicialmente se preveía.

En Novillas respiran tranquilos

Anoche la riada entró en la localidad de Novillas que es el primer pueblo que se encuentra el rio al entrar en territorio aragonés. Una pequeña localidad situada en la comarca de Campo de Borja, con poco más de 550 habitantes que una vez más han vivido con preocupación este aumento del caudal del río a su paso por este municipio.

La punta de la crecida llegó anoche con 7 metros de altura y un caudal de 2.000 metros cubicos de agua por segundo. Parece que lo peor ya ha pasado. El agua no ha llegado a entrar en las casas. La peor parte se la han llevado las huertas y los cultivos situados junto al cauce del rio.

La punta de la crecida continua recorriendo los pueblos de la Ribera Alta. Desde que entra por Novillas hasta que atraviesa Mequinenza camino de tierras catalanas, el Ebro recorre 28 municipios en la provincia de Zaragoza: Novillas, Gallur, Boquiñeni, Luceni, Remolinos, Alagón, Torres de Berrellén, Casetas, Utebo, Monzalbarba, Zaragoza capital, Pastriz, El Burgo de Ebro, Alfajarín, Fuentes de Ebro, Pina de Ebro, Quinto, Gelsa, Velilla de Ebro, La Zaida, Alforque, Cinco Olivas, Alborje, Sástago, Escatrón, Chiprana, Caspe y Mequinenza.

