El confinamiento perimetral de las tres capitales de Aragón se prolonga hasta el 30 de noviembre

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado el decreto por el que se mantiene la limitación de entrada y salida de personas de los municipios de las tres capitales de provincia: Zaragoza, Huesca y Teruel. Será hasta las 24.00 horas del próximo lunes 30 de noviembre de 2020. Así, se prolonga el plazo que, originalmente, se había establecido y que correspondía al próximo lunes, 23 de noviembre.

Hay que recordar que esta decisión se tomó el pasado 21 de octubre, cuando la situación en las tres capitales de provincia fue calificada como "espeluznante" por las cifras de cotagio y los casos por cada 100.000 habitantes. Por aquel entonces, se ampararon en el Decreto Ley aprobado por el ejecutivo autonómico. Las cifras en aquellos días rondaban los 740 nuevos positivos en Aragón, y con el paso de los días fueron aumentando.

Con esta medida, hay que especificar que solo se puede entrar y salir de las tres capitales aragonesas por motivos laborales, sanitarios, educativos y para el cuidado de personas mayores o dependientes. Según el Decreto el confinamiento puede ampliarse hasta un mes. En este escenario se están aplicando desde hace semanas aforos reducidos en bares y comercios, el cierre de la hostelería a las 20.00 horas -si no cuenta con servicios de 'Take Away'-, la prohibición del consumo en interior o aforos muy reducidos tanto en el bus como en el tranvía.

Pese a que ahora esas cifras se están relajando, el Gobierno de Aragón ha decidido ser prudente y prolongar esta medida hasta el final de mes de noviembre. Hay que recordar también que las provincias también tienen ese confinamiento perimetral, mientras que Aragón también aplica estas medidas ahora mismo.

