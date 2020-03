Concha Ferrer: “No seamos ignorantes pensando que el coronavirus pasará de puntillas por Aragón"

La cifra de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus roza ya el 20% según el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Por ello, se trabaja para que los facultativos dispongan de alojamiento en apartamentos y hoteles, lo que frenaría las posibilidades de contagio. “Si los médicos van a trabajar y después, se meten aislados en la habitación de un apartamento o un hotel, vamos a evitar que puedan contagiar a sus familias. Así, frenamos una parte de la cadena de transmisión”, ha asegurado en Cope Zaragoza Concha Ferrer, presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Los alojamientos se ofrecen también a personal sanitario infectado para una recuperación más eficaz tal y como declaraba: “Esta planificación solo se ha hecho hasta ahora en Madrid donde están pasando unos días horribles. Nosotros no estamos en esa situación porque no nos ha llegado todavía. No seamos ignorantes pensando que por Aragón va a pasar de puntillas, no va a ser así. Además, si tenemos en cuenta que ya no hay material sanitario, va a aumentar el número de personas expuestas a un posible contagio”

Empresas inmobiliarias, grupos hoteleros e incluso residencias de estudiantes vacías quieren colaborar alojando a médicos de forma altruista, pero para ello hace falta ajustar la legislación. “Necesito que el Gobierno de Aragón responda para que no me digan que esos alojamientos están limitados a una actividad turística. Le pido al presidente de la comunidad autónoma que sea flexible con la situación de un personal tan esencial como es el sanitario. Si este cae, caeremos todos”, afirma Concha Ferrer.

Desde el Colegio de Médicos de Zaragoza también solicitan que el gobierno central destine a Aragón un mayor porcentaje del material sanitario que está llegando a nuestro país.

