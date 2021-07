¿Cómo reducir la temperatura de nuestro coche este verano?

Estamos atravesando una de las peores olas de calor que nos espera este verano. Las temperaturas superan o superarán en las próximas horas los 40 grados en buena parte de España. El calor viene acompañado en muchos casos de vacaciones de verano y viajes que hacen que tengamos que desplazarnos en nuestros vehículos. El aire acondicionado es el mejor aliado para revertir el calor en nuestro coche pero, ¿podemos echar mano de algún otro truco para disminuir la temperatura en nuestro vehículo?

CONSEJOS PARA EVITAR EL CALOR EN NUESTRO COCHE

El principal consejo es evidente, intenta aparcar a la sombra o a cubierto. Si dejas tu coche en la calle es importante, aunque parezca que no le da el sol de forma directa, utilizar un parasol especialmente en el cristal delantero. Así no evitas solo que la temperatura del coche no se dispare, sino que además el volante y el asiento no estarán tan calientes cuando subas a tu vehículo. Un parasol en el cristal trasero o una funda para cubrir el volante pueden ayudarnos aún más.

En este sentido, los critales tintados suponen también una ventaja. Logran reducir el efecto de los rayos solares y con ello, no sube de forma tan acentuada la temperatura interior del coche. Una vez que te subas a tu vehículo, abre las ventanillas durante un par de minutos antes de arrancar. Así fomentas que el aire pueda circular bajando la temperatura interior. También debemos mantener las ventanillas bajadas nada más enchufar el aire acondicionado para evitar el golpe de aire caliente inicial.

Cuando ponemos en marcha el aire acondicionado debemos además, orientar bien las rejillas. Si estamos acalorados tenderemos a situar la dirección del aire hacia nosotros, pero lo mejor es que las rejillas centrales apunten hacia arriba y las laterales hacia las ventanillas. Así conseguiremos que se ventile todo el vehículo y que la temperatura baje de forma generalizada.

Y un último consejo, menos conocido, es lavar nuestro coche con frecuencia. Esto ayuda a reducir la temperatura debido a que se mitigan los efectos de una exposición solar prolongada, reduciendo la temperatura del vehículo. A todo ello debemos sumar otra serie de consejos que podemos poner en práctica durante nuestro viaje para sentirnos más frescos y cómodos. Es recomendable hidratarse de forma constante bebiendo agua, usar ropa holgada y transpirable, evitar los desplazamientos en las horas de más calor y comer alimentos frescos, con poca cantidad de grasa. Deberemos parar cada 200 kilómetros. Eso nos ayudará a reducir nuestra fatiga y poder tomarnos un descanso que haga más agradable nuestro viaje.

Según la DGT, la temperatura ideal en nuestro coche es de 21 - 23 ºC. Conducir a más de 30 ºC provoca que los errores al volante aumenten un 20%.

