¿Cómo podemos cuidar la piel frente al frío?

Las bajas temperaturas afectan mucho a la piel tanto corporal como facial. Hemos estado en la clínica de las doctoras Conchita Pinilla, especialista en Cirugía Plástica, y Mar Lázaro, especialista en Medicina Estética. Según nos ha contado la doctora Lázaro, el frío produce una vasoconstricción, baja la circulación de todas las sustancias que van por la sangre. Esto significa que baja la irrigación y eso hace que la nutrición de la zona se resienta y por tanto la oxigenación del tejido. Es por eso que la piel va acumulando células muertas y ofrece un aspecto de piel apagada, seca, menos tersa y más pálida. No solo las temperaturas bajas nos afectan, también el viento o incluso las calefacciones. Según nos cuenta la doctora Lázaro, los cambios térmicos no son aconsejables y pueden afectarnos. Por ejemplo “una ducha muy caliente cuando hemos llegado a casa con mucho frío es un error. Hay que evitar los choques térmicos”. Tampoco nos podemos olvidar de las manos. Hay que taparlas para protegerlas del frío y del viento. Las manos son las grandes olvidadas.

Es por eso que hay que proteger mucho más la piel en invierno. Entre los trucos que nos ofrece la doctora está la hidratación. Hay que hidratar la piel mucho más tanto por dentro como por fuera. Por fuera con una crema hidratante y sobre todo, y aunque sea invierno con una crema de protección solar. Es importante además, tomar muchos líquidos, agua, infusiones, caldos vegetales o zumos naturales que nos ayudarán a mantenernos hidratados también por dentro. Podemos, por ejemplo “aumentar los alimentos ricos en vitamina C, y de aquellos que continen agua como las frutas o las verduras” nos aconseja la doctora Lázaro.

Pero... ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Aquí la doctora es muy drástica: No tomar alcohol y no fumar ya que dificulta la microcirculación. “Son sustancias que en invierno y con el frío no nos favorecen lo más mínimo”

Y en cuanto a las cremas que hemos de utilizar, la doctora Lázaro aconseja cremas con más textura para las pieles más maduras, y para pieles más jóvenes, más grasas, cremas con texturas más fluidas. Y que no se nos olvide la protección solar. Además en invierno es el momento de realizar tratamientos despigmentantes, que van a mejorara la calidad de la piel y reducir manchas. También recomienda la mesoterapia facial, con aminoácidos, con vitaminas o con el famoso ácido hialurónico. El invierno es buen momento también para realizar peelings que producen mejoría en la piel y la disminución de la última capa que es la que más sufre y la que está más estropeada. Por último no hay que olvidarse de otro de los tratamientos recomendados por sus efectos positivos como es la luz pulsada.

Síguenos en Twitter y Facebook