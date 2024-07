¿Cómo está Parque Venecia un año después de la gran tormenta?: "Veías a la gente pasando miedo"

Hay momentos que nos marcan para gran parte de nuestras vidas. Para los vecinos de Parque Venecia, en Zaragoza, seguramente uno de esos fue la gran tormenta que cayó en Zaragoza hace un año. Ríos de agua marrón, especialmente por la zona del Barranco de la Muerte, son algunas de las imágenes que aún siguen clavadas en sus retinas.

El pasado 6 de julio, el cielo se nos vino literalmente encima. Sufrimos en Zaragoza y alrededores una tremenda tormenta que, como escuchábamos, pilló a más de uno en el coche y eso fue casi como una ratonera. Ese día, para que recordemos más o menos de forma fidedigna, la Z-30, a la altura del Barranco de la Muerte, entre el barrio de La Paz y el ya mencionado de Parque Venecia, fue una cascada de agua. Obviamente, muchos conductores que iban por esa zona se vieron sorprendidos y quedaron atrapados en sus coches.

#Zaragoza Brutal la tormenta con granizo en Zaragoza. Media hora después ríos por la calle en Parque Venecia. El barranco de la Muerte hace honor a su nombre pic.twitter.com/Bq4kV3ovkk — Pivan ?????????????????? (@Pivan82) July 6, 2023





Unos tuvieron suerte y pudieron resguardarse. Otros fueron arrastrados dentro de sus coches. Otros, al ver cómo subía el nivel, tuvieron que subirse encima de sus coches. Incluso, una mujer que tuvo que agarrarse a un árbol, terminó siendo arrastrada y resultó gravemente herida con enormes secuelas que ha tenido que ir recuperando con el tiempo y poco a poco...

Y es que las imágenes, los vídeos, un año después aún los tenemos en nuestras retinas. Porque fue algo absolutamente tremendo. Eso se notó también en muchas infraestructuras. En el Colegio de Parque Venecia, por ejemplo, los daños estructurales fueron muy serios. Por suerte tampoco había nadie en ese momento dentro del centro, porque pudo ser una tragedia.

Naves y centros comerciales, un año después, aún se están recomponiendo de los desperfectos. Incluso varios almacenes de muebles, en zonas de los alrededores de Zaragoza, también se vieron superados por la lluvia y el agua afectó a su stock.

¿Cómo está Parque Venecia un año después?

Esta semana nos hemos pasado por esta zona de Parque Venecia, que fue la principal afectada. Hemos hablado con Juan José. Nos ha puesto en contexto para entender mejor cómo ha sido la recuperación. Así nos contaba cómo lo vivió: "Vivo en frente y la verdad es que lo viví con un poco de inquietud. Empezó a subir el nivel agua y lo del colegio fue brutal. Cuando rompió la reja que hay de piedra, de obra, fue espectacular...".

Precisamente el colegio se llevó la peor parte. Quienes sintieron ese miedo fueron especialmente los padres que llevan todos los días a sus hijos con tranquilidad, sabiendo que van estar en un lugar seguro. Juan Víctor, vecino y padre, lo contaba así: "Aquí en el barrio lo vivimos con mucho miedo, especialmente los que llevamos a nuestros hijos al María Zambrano".

Así quedó, tras la gran tormenta, el Colegio María Zambrano.GOBIERNO DE ARAGÓN





Y en esa línea añade que "me encantaría saber si la desgracia del 6 de julio llega a ocurrir tres horas antes, que con toda seguridad hubiera habido daños personales, los políticos tendrían el valor de decir que el colegio sigue siendo seguro" o "si las medidas estaban diseñadas (no sé si dijo) cien veces la riada que cayó el año pasado", sentencia.

Daños en los comercios

Los comerciantes de la zona también vivieron con preocupación lo que estaba pasando. José Luis, dueño del comercio 'Montanera Delicatessen', explica como vivió esa incertidumbre.

"Fue una situación un tanto complicada", explica. Añade que "a nosotros, gracias a Dios, dentro del comercio no nos pasó nada, salvo el agua del retrete que no llegó a desbordar. Pero al salir a la calle nos dimos cuenta de la magnitud de lo acontecido. Fue un poco espeluznante. Lo vimos en primera persona a la gente que estaba pasando miedo. Y ver gente que conocía en esa situación y no poder hacer nada. Fue duro, sí".

Un año después, el barrio sigue recuperando su normalidad poco a poco. El susto no se lo quita nadie, pero el tiempo hace que esas heridas vayan cicatrizando poco a poco y que ese susto quede un poco más mitigado. Eso sí, después de los desafíos a los que se tuvieron que enfrentar los vecinos, esperan poder ver pronto las soluciones.