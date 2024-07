Many, Tiza, Isisi, Maya y Pepa, ¿qué tal llevan el calor?

Con las altas temperaturas no solo las personas tenemos problemas para sobrellevar el calor, nuestras mascotas también lo pasan mal cuando el termómetro roza los 40 grados.

Las personas que tienen animales son muy conscientes de cómo sufren pasando calor. Ante ello, María José y su perrito Many, nos ha contado cómo en esta época tienen que cambiar los horarios de salidaa la calle para que Many pase menos calor. Many es un perro mayor por lo que hay que tener más cuidado, María José siempre lleva una botella de 5 litros encima. "No es lo mismo el calor para un perrito de casi 13 años que para uno que tiene 6 o 7", nos cuenta.

En cambio,Fernando, tiene una perrita más joven, se llama Tiza. El calor lo soporta razonablemente pero porque siempre lleva un pulverizador de agua fría. Sus horarios de salida tambien se ajustan a las horas de menos calor: a primera hora de la mañana y a última hora del día.

Los perritos también sufren el calor del verano / DANIEL MARCOS

Talia tiene dos gatitas, Isisi y Maya. Ellas buscan los puntos estratégicos del aire acondicionado en casa. En esta época del año estan muy sendentarias. Y el calor también lo notan José Luis y su cerdita Pepa. Es una mini pig a la que el calor afecta a su actividad física. Pasa muchas horas tumbada al sol o durmiendo dentro de casa. Sabiendo que es un animal que disfruta mucho del sol, José Luis tiene que tomar medidas adicionales como ponerle protección solar. En la terraza tiene nebulizadores de agua que reducen la temperatura.

Medidas ante el calor en el Centro de Protección Animal

Desde el Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza son muy conscientes de que el calor extremo puede ser muy perjudicial también para la salud de los animales, por eso este año han reforzado las medidas preventivas para que los perros y gatos del centro cuenten con mejores condiciones.

Un perro se refresca en el Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza / DANIEL MARCOS

Con la llegada del verano, se incrementa el abandono de animales. Actualmente el Ayuntamiento de Zaragoza gestiona el cuidado de 180 perros y unos 50 gatos que esperan a ser adoptados y contar con un nuevo hogar. Han puesto en marcha la campaña 'No le abandones. Son familia siempre, también en vacaciones´.

También, la veterinaria del centro de protección animal, María Jesús Ramírez, ha querido dar recomendaciones a los ciudadanos sobre como deberían proteger a los animales este verano: "Tener disponibilidad de agua fresca, evitar las horas de máximo calor y, sobre todo, las zonas de sol".