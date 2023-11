Claudia Pérez: "Nunca pensé en enfrentarme a tal cúmulo de despropósitos"

La consejera de Educación Claudia Pérez se ha reunido esta mañana con los responsables del Ayuntamiento de La Fueva y las familias de los 21 alumnos afectados por el cierre del aula de Caneto. La consejera les ha explicado la situación irregular en la que se encontraba ese aula y los motivos por los que ha sido cerrada por el Gobierno de Aragón.

Motivos que minutos antes, la consejera ha explicado a petición propia en el pleno de las Cortes. Según la titular de Educación, en la decisión tomada por su departamento ha primado sobre todo la seguridad de los alumnos de este aula que no estaba regularizada desde hace 5 años ni cumplía la normativa vigente. Ya en octubre de 2019 Educación instó al alcalde de La Fueva a que subsanara estas irregularidades pero hasta ahora no se ha hecho nada. Y es que se trata de un aula que está ubicada en unos terrenos rústicos y anegables, destinados a pastos, que pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Además no cuenta con vías pavimentadas ni accesos peatonales y la calefacción funciona con antiguas estufas de madera, con el riesgo que eso supone.

La consejera ha explicado que su intención es regularizar la situación de los alumnos que asistían a este aula ilegal y buscar una solución al problema generado en la anterior legislatura. Entretanto, los profesores y los alumnos tienen ahora que desplazarse hasta el colegio 'La Fueva' de Tierrantona, que es al que están adscritos y en el que están oficialmente matriculados.

