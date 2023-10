CCOO pide aumentar en 50 las plazas de auxiliares de Educación Especial ofertadas por la DGA

A lo largo de la próxima semana se irán incorporando a los centros educativos de Aragón, 86 auxiliares de Educación Especial de los 104 anunciados por el Departamento de Educación tras la modificación de crédito de 927.000 euros, que el Gobierno autorizó la semana pasada. Los 18 restantes se irán incorporando poco a poco para atender las necesidades que vayan surgiendo.

A pesar de ello, las movilizaciones por parte de las familias a las puertas de diferentes colegios de toda la comunidad, siguen produciéndose. Consideran que se trata de una oferta insuficiente. Según ha explicado esta mañana en COPE el Secretario general de la Federacion de la Enseñanza de CCOO en Aragón, Guillermo Herráiz, harían falta medio centenar más para garantizar una adecuada integración de estos alumnos y evitar que esta situación afecte a su desarrollo educativo.

Según Herraiz, detrás de cada auxiliar que falta, hay un niño o una niña con unas necesidades concretas que no son atendidas de forma correcta. Hablamos de menores con necesidades especiales que no pueden quedarse solos en ningún momento... y los profesores no pueden hacer esa función. Según CCOO, haría falta cubrir 30 plazas más en la provincia de Huesca y 20 más en las de Zaragoza y Huesca, sobre todo en los Centros Rurales Agrupados.

