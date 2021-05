Carmen Posadas protagoniza una nueva sesión de 'Martes de Libros'

'La peregrina' es, quizá, la joya más famosa del mundo. "Siempre ha estado en el centro del poder", confiesa Carmen Posadas, que esta tarde hablará sobre la misma en el ciclo 'Martes de Libro' de la Fundación Ibercaja. Su última obra, 'La leyenda de La Peregrina' recopila gran cantitad de anécdotas alrededor de esta joya.

Fue, por ejemplo, la joya que Richard Burton regalón a Elisabet Taylor. "Se enamoró absolutamente de esta perrla", comenta Posadas. "Hay una anécdota en la que cuando Burton estaba en un rodaje ella estaba en un hotel, de muy mal humor, no le gustaba nada, y comenzó a probarse vestidos. Y en un momento dado desapareció en el suelo de la habitación, con tal mala suerte de que la alfombra era blanca. Y cuando ya pensaba en conferarle a su marido este terrible pecado, resultó que sus dos caniches estaban jugando con ella".

Lo que más sedujo a la autora sobre esta historia "Al morir mi madre apareció por casa un anillo que usaba mi madre y que tenía un zafiro... Me hubiera encantado que me hubiera contado esa historia y empecé a pensar... ¿y si esta joya pudiera hablar? Así me surgió la idea y pensé en una pieza con una trayectoria más larga: 'La peregrina'. La tenían las mujeres de Felipe II, Felipe III, también la mujer de Felipe IV...".

UN ARRANQUE ESPECIAL

Esta pieza fue pescada por un esclavo en el Pacífico. "Existe todavía en Panamá la Isla de las Perlas en la que existían ostras, dicen los escritos, tan grandes como parasoles. Cuando aparecían piedras extraordinarias, los esclavos buceaban a por ellas a cambio de su libertad. En este caso, el esclavo que consiguió esa libertad terminó pediendo la vida como consecuencia de esta aventura".

Multitud de anécdotas e historias que esta tarde se podrán vivir de manera telemática (a partir de las 19.00 horas) en el ciclo 'Martes de Libros' que organiza la Fundación Ibercaja. Una cita imperdible para conocer un poco más a fondo la pecular historia, y sus anécdotas, que tiene 'La Peregrina'.

