BYD Automóviles Sánchez presenta en Zaragoza su nuevo modelo híbrido enchufable

Automóviles Sánchez, distribuidor oficial de BYD en Aragón, ha presentado este lunes en Zaragoza su nuevo modelo híbrido enchufable disponible en dos acabados. Son el BYD SEAL 6 DM-i y el SEAL 6 DM-i Touring. Con ellos se redefine la movilidad eficiente, con una autonomía combinada de hasta 1.505 km.

El lanzamiento supone un paso más en la estrategia de BYD, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, para ampliar su gama en Europa. Estos nuevos modelos incorporan la avanzada tecnología Dual Mode (DM-i), que combina la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico con la versatilidad de un motor de gasolina.

El SEAL 6 DM-i estará disponible en dos carrocerías: sedán, con un diseño deportivo y elegante, y touring, el primer familiar de BYD en Europa, con hasta 1.535 litros de capacidad de maletero.

Nuevo modelo presentado en Automóviles Sánchez

Ambas versiones destacan por tener hasta 105 km de autonomía 100% eléctrica, una autonomía total de hasta 1.505 km con batería cargada y depósito lleno, disponer de un amplio habitáculo, materiales de alta calidad y las últimas tecnologías de conectividad y seguridad, y poseer una excelente relación calidad, equipamiento y precio.

Con este lanzamiento, Automóviles Sánchez y BYD refuerzan su compromiso con la innovación y la movilidad sostenible, ofreciendo alternativas que permiten disfrutar de la conducción eléctrica sin renunciar a la versatilidad de un híbrido enchufable.