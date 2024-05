El bloque de viviendas incendiado en el Coso será demolido por riesgo de colapso

El edificio incendiado en el Coso nº 184 será demolido por riesgo de colapso. La inspección urbanística realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza este lunes ha desvelado que el inmueble afectado por un incendio en el Coso este fin de semana riesgo de ruina inminente por los daños en el forjado y una viga maestra calcinada en su parte trasera.

Así, se va a apuntalar el edificio del número 184 para garantizar una mínima estabilidad que permita a los residentes poder entrar a recoger sus enseres personales. Eso sí, bajo control de Bomberos y Policía Local. Después, el Ayuntamiento iniciará el derribo de emergencia y pagará los costes de los trabajos que después, repercutirá el coste posteriormente a la propiedad del inmueble.

La gran pregunta es qué pasará con los 12 vecinos afectados. Los del Coso 184 han perdido sus casas. Y los del número 186 permanecerán desalojados hasta que se garantice la seguridad de su edificio. Esto supone que no podrán regresar hasta que se demuela el 184, por el riesgo que conllevaría.

Los Servicios Sociales Municipales, como en todos los casos similares a este, prestan atención y siguen cada uno de los casos para ofrecer las soluciones habitacionales y sociales que se requieran. "En un momento dado estas personas pueden necesitar ayudas de urgencias para ropa, comida... Se han quedado sin nada. En el caso de que haya menores, se apoya también a los menores. Además, trabajamos para una solución habitacional más estable a largo plazo. Si los afectados tienen recursos, se les ayuda a buscar un alquiler. Si no los tienen, tenemos una serie de viviendas de carácter temporal de las que pueden disponer. En cualquier caso, el acompañamiento es integral porque no solo han perdido su vivienda sino también gran parte de sus enseres que fueron destruidos por el fuego y pueden tener algún trauma que deba ser atendido por especialistas", afirma la consejera de Políticas Sociales es Marián Orós.

De momento, para los vecinos que no han podido encontrar una solución habitacional por su cuenta se han habilitado 4 plazas en el albergue municipal. Otras 4 de las personas afectadas han sido alojadas en servicios habitacionales municipales: "Cuando hay menores o víctimas es más complicado, pero no es el caso. Lo más complejo ha sido para quiénes tenían mascota, pero todos están ya realojados en otros recursos habitacionales. También se les va a hacer un seguimiento desde Servicio Sociales para encontrar soluciones no solo de forma inmediata sino a medio y largo plazo".

Orós ha avanzado en COPE que a finales de este año el Ayuntamiento va a actualizar su protocolo de actuación que es del año 2018.