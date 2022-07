¿Batirá Zaragoza su récord de temperatura máxima?

Prácticamente todo Aragón, excepto una pequeña parte de Teruel, está en alerta por altas temperaturas. El aviso además se eleva a nivel naranja en toda la provincia de Huesca, Las Cinco Villas de Zaragoza y la Ribera del Ebro. Llegaremos a los 41 grados durante este jueves y viernes. El panorama va a continuar durante los próximos días, siendo peor incluso durante el fin de semana cuando se alcanzarán los 43 grados.

Son temperaturas muy altas en una ola de calor intensa y prolongada pero a pesar de ello, ¿se va a batir récord de temperatura máximas en Zaragoza? Todo hace indicar que no será así. La máxima más elevada registrada oficialmente en la capital aragonesa fue de 44´5ºC en 2015 en el Aeropuerto de Zaragoza. Unos valores que, salvo sorpresa, no se llegarán a alcanzar durante este fin de semana. Hará mucho calor, más del habitual para estas fechas, pero la Agencia Estatal de Meteorología no espera que en la capital aragonesa se sobrepasen los 43 grados en los registros oficiales.

PRECAUCIÓN ANTE EL CALOR

Ante ello, el director general de salud pública, Francisco Javier Falo, recuerda algunas de las recomendaciones que debemos seguir para bajar las temperaturas en nuestras viviendas: "Es recomendable ventilar durante la noche y en cambio, durante el día, bajar las persianas para evitar que el sol produzca una subida de la temperatura en nuestro hogar. Podemos recurrir a los ventiladores e incluso, al aire acondicionado aunque con precaución".

También hay consejos también para nuestro cuidado personal: "Tenemos que adecuar nuestra alimentación a esta época del año, usar sombreros o gorras, beber agua y muy importante, usar crema solar".

El calor hace que Aragón esté también en alerta por riesgo de incendios. Un aviso que es de nivel naranja en prácticamente toda la comunidad, elevándose a rojo en la Depresión del Jalón, Moncayo y Aranda

