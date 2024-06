Basura, muebles abandonados y pintadas: arranca el plan especial de limpieza Zamoray-Pignatelli

¿Te imaginas vivir en un barrio con la basura tirada por la calle, muebles abandonados y lleno de pintadas? Es algo que sufren a menudo los vecinos de Zamoray-Pignatelli, en el Casco Histórico de Zaragoza. Eso por no hablar de otros problemas, como la okupación o la delincuencia. Este sábado, 1 de junio, arranca un plan especial permanente de limpieza en esta zona, que llegará hasta la plaza San Agustín y el Centro de Historias.

Se refuerzan los servicios todos los días de la semana. Tanto por la mañana como por la tarde habrá equipos de recogida, quitapintadas con camión y con hidrolimpiadora.

De esta manera, se reforzará el trabajo que ya se venía haciendo por el servicio de limpieza poniendo especial hincapié en las bolsas que quedan fuera de los cubos de basura, los muebles y enseres abandonados o las pintadas y grafitis. "El vecino que cumple se encuentra realmente incómodo ante esta situación", ha asegurado el presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, Armando Martínez,

Esto no es gratis. El Ayuntamiento se va a gastar 150.000 euros de aquí a final de año. Por ello, esperan que la ciudadanía se concience y los vecinos que no son cívicos empiecen a serlo. "De nada sirve que el Ayumtamiento haga el esfuerzo si la gente no cumple", ha señaldo la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes.

En el caso de Zamoray-Pingatelli habrá un turno de lunes a sábado en horario de mañana que se encargará de limpieza y retirada de pintadas y manchas en el pavimento, así como otro en domingos y festivos. Además, todos los días se hará un repaso en horario de tarde en la calle Zamoray. La zona prioritaria de actuación estará delimitada por las calles Conde Aranda y Madre Rafols, aunque se extenderá hasta Predicadores.





El Ayuntamiento actuará también en San Agustín y el Centro de HistoriasAYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En la plaza San Agustín y el Centro de Historias se dispondrá de un turno de tarde de lunes a viernes y otro para domingos y festivos. Allí se incidirá especialmente en barridos de repasos a las zonas que más lo necesiten.

Esta actuación se suma a la instalación de cámaras de seguridad y la renovación del alumbrado. Y está pendientes una nueva comisaría. Armando Martínez ha señalado que la ubicación está pendiente, en primer lugar, del informe de la propia Policía, que tiene que señalar cuáles son sus necesidades. En cualquier caso "no debería estar alejada de este entorno, no solo por la delincuencia, también para que se cumplan las ordenanzas, como ésta de limpieza", ha concluido.