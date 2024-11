Bancalero sobre la desaparición de MUFACE: "Colapsará la sanidad"

MUFACE quiere dejar de prestar atención sanitaria a los funcionarios. El concurso para la renovación de este servicio ha quedado desierto porque desde MUFACE afirman que no les sale rentable. Si el gobierno central no saca adelante un nuevo concurso, los funcionarios que hasta ahora recibían su atención sanitaria a través de MUFACE (con aseguradoras como Adeslas o Asisa) deberían pasar a la sanidad pública.

En el caso de Aragón, el coste se elevaría a los 150 millones de euros anuales para la sanidad pública. El Gobierno central ha abierto la puerta a absorber esa atención médica de los funcionarios por parte de la sanidad pública.

En Aragón, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero ha advertido de que si eso pasa se colapsará la sanidad pública. Bancalero ya ha enviado una carta al Ministerio para avisar de que esto es inviable. "La propuesta del Ministerio es irrespetuosa, irresponsable y nefasta. Absorber a toda esa población colapsaría la sanidad pública no solo de Aragón sino de todas las comunidades autónomas", ha afirmado Bancalero.

La propuesta del Ministerio se ha dado a conocer en rueda de prensa y ha habido documentos que se han hecho públicos a través de redes sociales. "En el documento que he tenido ocasión de leer no existe planificación de ningún tipo ni de recursos humanos, ni recursos materiales, ni infraestructuras ni la tecnología que haría falta para atender a estos nuevos usuarios. Además, no ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas porque no nos ha remitido este informe ni de forma oficial ni extraoficial", dice Bancalero.

Además el consejero aragonés recuerdo que "no es competencia del Ministerio de Sanidad abordar el tema de MUFACE, es una competencia del Ministerio de Función Pública". Por eso anima a su ministro, Oscar López, a "reanudar las negociaciones con las aseguradoras que dan cobertura a los usuarios de MUFACE y que llegue a un acuerdo porque es lo mejor para la sanidad pública y porque además, es el modelo que la mayoría de estos usuarios quieren para su cobertura sanitaria".