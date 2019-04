Azajer y El Dorado acuerdan que los salones de juego exhiban un decálogo de juego responsable

Si jugar no es divertido, pregúntate por qué. Es uno de los puntos del decálogo elaborado por Azajer, la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación. Se exhibirá en los salones de juego El Dorado, empresa privada con 45 salas en toda España, 18 de ellas en Aragón.

El decálogo, que cualquier usuario podrá leer, invita a planificar el tiempo que inviertes en divertirte, marcar límites y mantenernos firmes en ellos. Se recomienda jugar solo en lugares legalmente autorizados y estar informados sobre las normas de juego. Y se establecen límites como no jugar solo, no hacerlo si estás enfadado o para evadirte de tus problemas, marcarte un presupuesto y no jugar a crédito.

Además, se va a formar a los trabajadores de estos locales para reconocer posibles jugadores con problemas, los riesgos de la ludopatía y cómo actuar. Entre abril y mayo se formará a 50 responsables y encargados. La idea es extender el programa a los 350 empleados de todos los salones de juego. Los talleres los impartirá la trabajadora social de Azajer, Mónica Sardaña.

El temario abarca desde la historia de los juegos de azar, las funciones psicológicas del juego, el tipo de jugadores y los factores de riesgo, hasta el tratamiento de la ludopatía. “Nos interesa que sepan comprender a la persona, porque ellos se encontrarán en situaciones en las que alguien que ha perdido gran cantidad dinero, les consulte a ellos en un momento de estrés o ansiedad, y queremos que tengan las pautas para poder aconsejarles y dirigirles”, explica Sardaña.

En las dinámicas de grupo pondrán también especial atención en los autoprohibidos y los menores, que en ocasiones piden a mayores de edad que apuesten por ellos. “Nuestro personal está encantado de colaborar; es una labor de continuidad dentro de nuestra responsabilidad social corporativa”, añade el director general de El Dorado, Raúl Rubio.

Es la primera vez que Azajer firma un convenio de colaboración de estas características.Para esta entidad, la información y prevención es fundamental, porque el juego es lúdico y socializador, “pero puede convertirse en juego descontrolado y patológico y ahí está la barrera”, manifiesta la secretaria de la junta, Miriam Gañán.

