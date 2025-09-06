Los sanitarios aprenden a defenderse: así son los cursos que les imparte la Policía Nacional en Zaragoza
En los últimos años han crecido las agresiones al personal sanitario. Ante ello, los futuros médicos de Aragón se forman en autodefensa de la mano de la Policía
La Policía Nacional está impartiendo en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza una serie de clases sobre técnicas de autoprotección, dirigidas a futuros sanitarios. Estas clases están coordinadas por varios instructores de defensa personal policial de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que son los encargados de orientar a los los estudiantes en estas jornadas.
Estas clases están orientadas a futuros enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas que están finalizando su formación universitaria, de cara a su inmediata incorporación al mundo laboral donde están a punto de comenzar las prácticas como futuros profesionales sanitarios.
Los instructores han enseñado técnicas de autoprotección en las diferentes fases que puede tener una agresión a sanitarios que van desde la disposición de una consulta y los muebles de la misma para impedir el acorralamiento dentro de la sala, cómo saber minimizar la agresión de un paciente e incluso, dado el caso, cómo repeler la misma.
Más de un centenar los alumnos de la facultad zaragozana han participado en esta formación en materia de autoprotección.