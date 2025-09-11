Así ha sido la Operación Zenon, la mayor actuación policial antidroga de Aragón

La Policía Nacional ha desarticulado en Zaragoza la mayor operación contra el tráfico de drogas que se ha registrado en Aragón. La intervención se ha saldado con 9 detenido y la incautación de 95 kilogramos de cocaína, además de dinero, vehículos, móviles encriptados... Estamos ante una organización criminal que funcionaba con grandes medidas de seguridad y transportaba la droga en caletas muy elaboradas dentro de vehículos.

Se calcula que esta red introducía mensualmente en la capital alrededor de 20 kilos de cocaína procedente de Colombia, que transportaban desde Madrid a Zaragoza.

La investigación comenzó en febrero, cuando los agentes localizaron un piso en el barrio de Torrero donde dos hermanos y sus parejas distribuían droga. Utilizaban los llamados triciclos eléctricos, los Mints, para distribuir la cocaína, dificultando así los seguimientos policiales.

El cabecilla de la red, afincado en Zaragoza, había sido detenido en 2017 también por drogas. Mantenía contactos frecuentes con un individuo de Madrid, que es el que organizaba la introducción de cocaína desde Colombia. Fue en uno de estos viajes a la capital cuando los agentes destaparon la operación, en un garaje del barrio de San José. Allí fueron sorprendidos por los agentes. Tal y como ha explicado el inspector jefe, y jefe de la la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), Carlos Gracia, "el vehículos contaba con un escondite oculto muy preparado con apertura electrónica, que abría una trampilla debajo del asiento".

A medida que avanzó la investigación fue posible identificar a más personas, algunas reincidentes en el tráfico de drogas. Como un ciudadano dominicano que tras ser expulsado del país había regresado con una identidad falsa. Hay 9 personas detenidas, 5 de ellas en prisión provisional, todas ellas afincadas en Zaragoza.

Estamos ante una organización criminal profesional "que utilizaba vehículos caleteados, móviles encriptados y medidas de vigilancia para detectar si eran seguidos o investigados por la policía”, ha indicado el jefe superior de la Policía en Aragón, Florentino Marín.

El balance final de esta operación nos deja 9 detenidos, 95 kilos de cocaína incautados, más de 6 mil euros en efectivo, 4 vehículos intervenidos, 8 registros domiciliarios en Madrid y Zaragoza, además de balanzas, sustancias de corte y teléfonos encriptados. Todo lo incautado rondaría los 3 millones de euros.