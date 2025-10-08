COPE
Así ha sido el atraco a una anciana de Tarazona en su propio domicilio: "La dejó maniatada en el suelo"

El detenido accedió a la vivienda de madrugada, abordó a la propietaria y tras golpearla y amordazarla, le robó joyas, 1.900 euros en efectivo y su teléfono móvil

Detención ladrón Tarazoza.
GUARDIA CIVIL

Así se produjo la detención del supuesto ladrón en su domicilio de Calatayud.

Enrique Pérez

Zaragoza - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un robo con violencia a una mujer de avanzada edad en su domicilio de Tarazona. El detenido accedió a la vivienda de madrugada, abordó a la propietaria y, tras golpearla y amordazarla, le robó joyas, 1.900 euros en efectivo y su teléfono móvil. 

GUARDIA CIVIL

La portavoz de la Guardia Civil, Ana Cristina Otín, explica los detalles de la operación.

El ladrón abandonó el domicilio después, dejando a la víctima en el suelo maniatada. El detenido es un hombre de nacionalidad rumana de 35 años y con antecedentes policiales, al que se le imputan los supuestos delitos de robo con violencia, lesiones y detención ilegal.

Momento de la detención del sospechoso.

GUARDIA CIVIL

LAS JOYAS, EL DINERO Y EL MÓVIL HAN SIDO RECUPERADAS

Los agentes encontraron en el domicilio del detenido los objetos que le había robado a la anciana. La mujer, que tiene problemas de audición, fue abordada por la espalda y al caer al suelo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza. 

Detalle de las joyas de la anciana que habían sido robadas.

GUARDIA CIVIL

Horas después, logró soltarse de sus ataduras y salir de su vivienda para pedir auxilio. A consecuencia del traumatismo craneoencefálico que presentaba tuvo que ser atendida en un centro hospitalario. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la madrugada del pasado 13 de agosto.

GUARDIA CIVIL

EL LADRÓN FUE DETENIDO DÍAS DESPUÉS EN CALATAYUD

La detención del presunto ladrón se produjo en la madrugada del pasado 7 de octubre. La Guardia Civil llevó a cabo un dispositivo en dicha localidad donde se detuvo al sospechoso. En el registro realizado en su vivienda, los agentes localizaron el teléfono móvil de la víctima, documentación, dispositivos móviles y diversas joyas que están siendo analizadas para determinar su procedencia.

Móvil de la anciana que también ha sido recuperado.

GUARDIA CIVIL

En esta operación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona, han participado agentes de USECIC durante el registro y detención.

