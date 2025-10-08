Así ha sido el atraco a una anciana de Tarazona en su propio domicilio: "La dejó maniatada en el suelo"

Así se produjo la detención del supuesto ladrón en su domicilio de Calatayud.

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un robo con violencia a una mujer de avanzada edad en su domicilio de Tarazona. El detenido accedió a la vivienda de madrugada, abordó a la propietaria y, tras golpearla y amordazarla, le robó joyas, 1.900 euros en efectivo y su teléfono móvil.

La portavoz de la Guardia Civil, Ana Cristina Otín, explica los detalles de la operación.

El ladrón abandonó el domicilio después, dejando a la víctima en el suelo maniatada. El detenido es un hombre de nacionalidad rumana de 35 años y con antecedentes policiales, al que se le imputan los supuestos delitos de robo con violencia, lesiones y detención ilegal.

GUARDIA CIVIL Momento de la detención del sospechoso.

LAS JOYAS, EL DINERO Y EL MÓVIL HAN SIDO RECUPERADAS

Los agentes encontraron en el domicilio del detenido los objetos que le había robado a la anciana. La mujer, que tiene problemas de audición, fue abordada por la espalda y al caer al suelo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

GUARDIA CIVIL Detalle de las joyas de la anciana que habían sido robadas.

Horas después, logró soltarse de sus ataduras y salir de su vivienda para pedir auxilio. A consecuencia del traumatismo craneoencefálico que presentaba tuvo que ser atendida en un centro hospitalario. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la madrugada del pasado 13 de agosto.

EL LADRÓN FUE DETENIDO DÍAS DESPUÉS EN CALATAYUD

La detención del presunto ladrón se produjo en la madrugada del pasado 7 de octubre. La Guardia Civil llevó a cabo un dispositivo en dicha localidad donde se detuvo al sospechoso. En el registro realizado en su vivienda, los agentes localizaron el teléfono móvil de la víctima, documentación, dispositivos móviles y diversas joyas que están siendo analizadas para determinar su procedencia.

GUARDIA CIVIL Móvil de la anciana que también ha sido recuperado.

En esta operación, llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarazona, han participado agentes de USECIC durante el registro y detención.