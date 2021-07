'Arte a bocados': Cómo hacer de la fruta y la verdura algo fantástico

Digitalizarse no siempre es sencillo. A veces trasladar al mundo de Internet y las Redes Sociales un producto no siempre es sencillo. Y a veces es complicado hacerlo apetecible. Por ejemplo: la fruta y la verdura. Sobre todo la segunda, siempre han tenido mala prensa. Pero, ¿y si hacemos de ellas algo bonito? Apetecible, con buena prensa. Es lo que han conseguido llevar a cabo, con un trabajo de varios 'Arte a bocados'.

La historia de Eva Muniesa es digna de contar. "Yo era peluquera y cuando la dejé me vine con mi marido aquí a la frutería y empezamos a hacerlo de una manera más diferente". Hace memoria y explica que "nos tuvimos que meter en Facebook, Instagram en aquella época no existía o no tenía tanto tirón..." y "lo hicimos con frutas P. Muniesa".

Dentro de este proceso, Eva nos ha contado también que "empezamos a menear redes porque sabíamos que este proceso era lo mejor para crearte un buen escaparate". Eso fue, rememora también, en el 2012. Un año después, tras tener a su segundo, cuando volvió a la actividad fue cuando algo empezó a cambiar: "Mi marido me dio un cuchillo, un ordenador y me dijo: disfruta, talla y haz lo que te dé la gana". Fue ahí cuando vieron un nuevo negocio.

NATURALIDAD, CLAVE DEL ÉXITO

"Yo siempre intento dejarme media hora para las Redes, pero a veces la vida viene como viene y no es posible...", explica Muniesa. También da un consejo importante para todo el que quiera empezar a 'digitalizarse': "Es muy importante que te vayas preparando contenido anteriormente. Yo me preparo calendarios, aunque a veces no se cumplan, pero es importante también para llevar más orden. Clasificar una fruta, una verdura...".

Eva también ha cursado varios cursos donde aprendió que "minimo tienes que hacer tres publicaciones a la semana" para seguir enganchando a la gente. "Normalmente hago una fotografía al amanecer y la pongo con una música que me guste, para que los seguidores se despierten de buen humor", admite. Poner cosas que hablen de ti, pero de calidad. Definir tu marca, sin perder tu forma de ser. Así es 'Arte a bocados'.

