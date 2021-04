Aragón tendrá una recuperación económica más intensa que el conjunto de España

En el número 72 de la revista 'Economía Aragonesa', Ibercaja revisa al alza sus anteriores previsiones teniendo en cuenta la nueva información disponible sobre la campaña de vacunación, que el trimestre anterior era una hipótesis, y los fondos de reconstrucción de la Unión Europea, que todavía no estaban aprobados. Con todo ello, el horizonte se plantea más favorable, aunque sigue dependiente de la velocidad de implementación de estos fondos de recuperación, así como del ritmo de la vacunación según han explicado Enrique Barbero, director de Comunicación y Relaciones Institucionales, y Santiago Martínez, responsable de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja. “En nuestra opinión, seguimos considerando esta crisis como coyuntural y, siempre que no se produzca un cambio de hábitos de consumo, en el primer semestre de 2022 se recuperarían los niveles previos de producción de la economía española y aragonesa”, ha afirmado Enrique Barbero.

Para 2021, el Banco prevé un incremento del PIB en España del 6,5% y en Aragón, del 7,4%. En cuanto a las previsiones sobre la evolución en 2022, estos crecimientos serán del 6,9% y 6,6%, respectivamente. El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibercaja ve en Aragón “una recuperación más intensa que en el conjunto de España por su estructura productiva, menos dependiente de sectores más castigados por la crisis sanitaria, y las mejoras de competitividad obtenidas, gracias al esfuerzo inversor del último ciclo económico”.

Las estimaciones de la Entidad sobre la tasa de paro, siempre y cuando no se produzcan cambios en la población activa, son el 13,4% en Aragón y el 17,1% en España para 2021 y del 11,2% y el 15,1%, respectivamente, en la Comunidad Autónoma y en el conjunto del país para 2022.

Santiago Martínez afirmaba, por su parte, que “el año 2020 fue muy negativo para la economía de todos los países. China fue una excepción, con un crecimiento del 2,3% en el año (frente al 6% de 2019), Estados Unidos cayó un -3,5% y la Zona Euro un -6,6%, registrando España un significativo desplome del -11%”.

Según ha trasladado el analista, China consiguió afianzar su recuperación en el cuarto trimestre de 2020 gracias al control de la pandemia, con un crecimiento interanual de su PIB del 6,5%, aunque el inicio de 2021, sin embargo, no está siendo tan positivo para la potencia asiática, tal y como refleja la desaceleración de su sector servicios y el comportamiento de sus ventas minoristas.

Estados Unidos, por su parte, aunque no ha recuperado el volumen de actividad previo a la pandemia, incrementó su PIB en el último trimestre de 2020. Las expectativas son bastante favorables para este país debido, sobre todo, a los planes fiscales aprobados por el Gobierno, que se han materializado en una inyección de 2,8 billones de dólares, un 13% del PIB.

Los datos de la Zona Euro de los últimos meses continúan siendo más negativos, debido, fundamentalmente, a las restricciones más severas aplicadas a la actividad y los menos generosos planes de estímulo, así como el retraso en la vacunación en Europa.

El responsable de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja señalaba también que el pasado año la economía aragonesa finalizaba con una desaceleración del crecimiento del PIB del -10,4%, según la AIREF, y la española un -10,8%.

En el último trimestre del año 2020, la aportación del consumo público mejoró en España y la del privado, por su parte, fue menos negativa de lo esperado. Los valores añadidos de la agricultura y ganadería, de la administración pública, educación y sanidad, mejoraban frente al deterioro registrado por los servicios de ocio y el sector de la construcción.

El turismo continúa siendo una de las ramas de actividad más afectadas, sobre todo el internacional, que sigue prácticamente paralizado en los dos primeros meses de 2021. A ello se suma que las perspectivas para la campaña de verano son todavía inciertas por la lentitud en el programa de vacunación.

La caída de la producción industrial española se contuvo hasta el -1,5% en diciembre, ofreciendo el dato menos negativo del año. En el conjunto de 2020 el descenso fue del -9,4%, creciendo solo este año la producción de la división de productos farmacéuticos.

Las exportaciones contribuyeron a una mejora gradual de la economía a lo largo de 2020 y el saldo negativo de la balanza de bienes se redujo hasta el mínimo de la serie iniciada en 1995. En cuanto a la compraventa de viviendas y los visados de obra nueva, la reactivación fue muy rápida desde junio de 2020, pero se vio interrumpida en este pasado mes de enero.

Respecto a la evolución del mercado laboral, la caída interanual en el último trimestre de 2020 fue del -3,1%. La tasa de paro se situó en el 16,1 % y los datos de afiliaciones han sido más favorables en los últimos meses de 2020 y los primeros de 2021, no reflejando éstos el incremento de las restricciones a la actividad de los últimos seis meses. No obstante, en febrero de este año todavía había 900.000 trabajadores acogidos a un ERTE y 360.000 autónomos que están recibiendo prestaciones extraordinarias, datos que no han mejorado respecto a enero.

