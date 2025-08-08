Aragón pone en marcha un Chat-GPT sanitario para mejorar el diagnóstico clínico a través de la inteligencia artificial

Salud-GPT se ha convertido en el primer sistema de inteligencia artificial corporativo enfocado a los profesionales sanitarios del sistema público aragonés. Una herramienta informática cuyo objetivo es ayudar en la confirmación y búsqueda del diagnóstico.

Este novedoso sistema está entrenado específicamente para interpretar síntomas clínicos y ofrecer posibles diagnósticos en cuestión de segundos. El programa nació con el objetivo de ganar tiempo en la detección de enfermedades raras, cuya escasa prevalencia, demora inevitablemente el diagnóstico.

DGA Aragón es junto con Madrid, la segunda CCAA que pone en marcha el Salud GPT.

Aunque Salud-GPT sigue siendo especialmente útil en el caso de las patologías raras o enfermedades complejas, también es válido para enfermedades comunes o prevalentes. Es decir, su base de datos y su modelo permiten sugerir diagnósticos probables tanto para patologías poco frecuentes, como para las habituales en la práctica clínica diaria.

¿COMO FUNCIONA?

A la herramienta se accede a través de un enlace en la historia clínica electrónica, en el apartado de 'Curso clínico'. Pueden utilizarlo todos los profesionales sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, incluyendo médicos, enfermeros, matronas o fisioterapeutas, que puedan acceder a la historia clínica para la atención de sus pacientes.

Salud-GPT analiza los síntomas proporcionados por el profesional y sugiere posibles enfermedades o condiciones, ordenándolas en función de un grado de probabilidad. Es una solución ya validada y en producción, lo que está facilitando su implantación ágil, segura y sin coste económico para el departamento de Sanidad. Esta nueva herramienta ha tenido una buena acogida entre los profesionales sanitarios del SALUD.

ARAGON ES LA SEGUNDA COMUNIDAD EN UTILIZARLA

Aragón es la segunda comunidad de España en la que se implanta tras Madrid. La herramienta sirve de ayuda pero no reemplaza ni la experiencia ni los conocimientos del profesional médico. Lo que hace es complementar y potenciar su capacidad diagnóstica.

El programa puede sugerir diagnósticos basándose en los síntomas introducidos, pero no distingue entre enfermedades similares ni valora riesgos clínicos reales. El profesional tiene el criterio necesario para filtrar esas sugerencias y decidir si son plausibles o si hay que descartar algunas.

Salud-GPT se adapta a múltiples escenarios clínicos, optimizando el proceso diagnóstico, y puede ser especialmente útil en los servicios de Urgencias, en Atención Primaria y Hospitalaria, ante casos complejos y también como herramienta formativa para residentes.

En los servicios de Urgencias ofrece un apoyo inmediato ante pacientes con múltiples síntomas que requieren evaluación rápida. En Atención Primaria y Hospitalaria permite hacer una consulta rápida para diagnósticos diferenciales amplios con tiempo limitado de consulta.

'FUNDACION 29' HA SIDO SU CREADORA

La implantación de esta herramienta gratuita, ha sido posible gracias a la Fundación 29, una organización sin ánimo de lucro que utiliza inteligencia artificial para transformar el acceso a la salud, especialmente en el diagnóstico de enfermedades raras. La entidad toma su nombre del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el 29 de febrero, una fecha poco común que simboliza la naturaleza poco frecuente de estas patologías.