Aragón da luz verde a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su primera reunión tras las vacaciones de verano, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía antes de que finalice el plazo para poder hacerlo el próximo 11 de septiembre.

En declaraciones a COPE, el presidente Jorge Azcón, considera que es una obligación “moral” al tratarse de una ley que según Azcón, “beneficia a quienes quisieron dar un golpe de Estado en nuestro país”.

“Lo que queremos es que la Constitución siga siendo la Ley fundamental a través de la cual convivimos en este país. Y por lo tanto, la Ley de Amnistía que es un ataque a la Democracia, que es desigualdad y que va contra la libertad, creo que debe tener una respuesta contundente por parte de todas las administraciones”.

COPE.ES Jorge Azcón en los estudios de COPE Zaragoza.

Pero ese no es el único frente abierto en estos momentos con Cataluña. Según Azcón “el otoño se presenta caliente porque todos los debates de la política nacional van a influir también en las comunidades autónomas y actualmente el debate central va a ser el del sistema de financiación”. Según ha recordar el presidente aragonés “el sistema de financiación es cómo pagamos los servicios públicos de los que todos disfrutamos. Cómo repartimos el dinero entre las distintas comunidades para pagar la Sanidad, para pagar a los profesores, para pagar las carreteras, las viviendas que se promueven desde el Gobierno de Aragón. Hasta ahora era un debate en el que nadie dudaba de la solidaridad, pero el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC rompe el principio de solidaridad y rompe con la igualdad”.

Un acuerdo en el que el PSOE y sus socios independentistas “han decidido que una comunidad autónoma rica como Cataluña, no aporte nada a la caja común, no va a dar parte de su dinero para que luego vaya a otras comunidades”.

Azcón va a tratar de buscar un gran acuerdo en esta materia en las Cortes de Aragón, con todos los grupos. El presidente confía en conseguir un gran consenso como ya se hizo como la aprobación del Pacto del Agua, de la reforma del Estatuto o de las medidas para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia.

“Creo que tenemos dar ejemplo y creo que desde Aragón somos capaces de defender ese sistema solidario, ese sistema de igualdad. Yo quiero trabajar en que lleguemos a un acuerdo con el resto de formaciones políticas que defienda un sistema que sea justo, igualitario y solidario” según ha asegurado en COPE que confía en que el PSOE les apoye desde la oposición. “Ahora toca defender a Aragón y olvidarnos de partidismos. Ahora toca defender lo que nos importa de verdad a los aragoneses. Y para ello hay que hablar de lo que nos une y no de lo que nos separa”.

COPE.ES Jorge Azcón durante su entrevista en COPE Zaragoza

DIFERENCIAS CON VOX EN MATERIA DE INMIGRACION

Ante la amenaza del portavoz de VOX Alejandro Nolasco, de no apoyar los presupuestos regionales de 2025 si Aragón sigue acogiendo a más inmigrantes, Azcón ha sido claro: “el señor Nolasco sabe que eso no depende de nosotros. ¿Cómo vas a condicionar el buen funcionamiento de la comunidad autónoma a algo que no depende de ti y que depende del PSOE y de Pedro Sánchez? Si manda más inmigrantes al resto de comunidades autónomas ¿va a hacer que VOX bloquee los presupuestos de esas comunidades? Es un sinsentido. Yo creo que VOX tiene que decidir si quiere formar parte de la solución o del problema”.

LLEGADA NUEVAS INVERSIONES

El presidente ha anunciado la llegada de nuevas inversiones millonarias a Aragón en las próximas semanas, muchas de ellas relacionadas con el sector tecnológico. Inversiones que sin duda ayudarán a paliar el mal sabor de boca que ha dejado la decisión de la naviera danesa Maersk de salir de Mercazaragoza tras anunciar una inversión de 20 millones de euros y la creación de cien puestos de trabajo, o el anuncio de la multinacional Becton Dickinson de cancelar el proyecto para construir una fabrica de jeringuillas en el Polígono Empresarium de la Cartuja cuando ya estaba el 80% construido. En este caso ya se había invertido 60 millones de euros. El objetivo de Becton Dickinson era llegar a los165 millones de euros y crear 600 puestos de trabajo

Entre ambas empresas, las pérdidas ascenderían a 185 millones de euros de inversión y 700 empleos. Pérdidas que según ha explicado Azcón en COPE, no son achacables al Gobierno. Según el presidente, la culpa de estas malas noticias la tienen las propias empresas que se equivocaron en sus previsiones iniciales.

Azcón ha confirmado que el Gobierno seguirá con su política de atracción de empresas que en lo que va de año, se ha materializado en la llegada de 25.000 millones de euros.