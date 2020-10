Aragón ha cerrado 250 aulas desde que comenzó el curso debido al COVID

Desde que comenzó el curso, Aragón ha cerrado un total de 250 aulas debido a casos de coronavirus entre los alumnos. De estas aulas, 160 ya han podido reabrir al haber pasado el periodo de cuarentena sin detectarse nuevos casos y sin haber, por tanto, transmisión dentro de las aulas. Ante esta situación, el consejero de Educación, Felipe Faci, insiste en que los centros escolares son un lugar seguro.

"Los centros escolares son seguros y lo demuestra que los planes de contingencia garantizan la seguridad. Cuando se cierra un aula, se hacen pruebas a todos los alumnos del grupo. De las más de 4.500 pruebas realizadas, solo 5 casos han dado positivos. Por lo tanto, el centro educativo es un lugar seguro", afirma el consejero de Educación, Felipe Faci.

SIN MODIFICACIONES EN EL CALENDARIO ESCOLAR

Además, finalmente no habrá modificación del calendario escolar con motivo de la anulación de las Fiestas del Pilar. Así se mantendrán como días no lectivos el 12 y 13 de octubre en toda la comunidad, y también el día 14 de octubre en la provincia de Zaragoza. El Gobierno de Aragón propuso modificar estos días pero no ha habido consenso entre la comunidad educativo.

"Nos han trasladado que era una situación que podía tener afecciones en la organización escolar o familiar. Aunque propusimos cambiar los días festivos, al no haber consenso, mantendremos el calendario como estaba previsto", ha anunciado Faci. El consejero considera además, un paso adelante que se haya comenzado a impartir el curso de segundo de Bachillerato de forma totalmente presencial en algunos centros educativos de Aragón como el Virgen del Pilar de Zaragoza.

Síguenos en Twitter y Facebook