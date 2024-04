Aragón no se adherirá al Plan Antitabaco diseñado por el Ministerio de Sanidad

Aragón no se va a adherir al Plan Antitabaco diseñado por el Gobierno central. Así se lo ha comunicado hoy al Ministerio de Sanidad que había dado un plazo de 24 horas a las comunidades para que decidieran si se van a sumar o no, una vez remitido a cada una de ellas el borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo.

El Gobierno aragonés ha decidido que no adherirse a este plan, principalmente por la falta de medidas concretas y la precipitación del Ministerio por sacarlo adelante. Según ha explicado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, no cuenta ni con dotación económica y ni con un calendario de ejecución. Plan que Gayán ha calificado de “flojo” ya que entre otras cuestiones, ni siquiera establece cuáles son los espacios sin humo, es decir, dónde se puede y dónde no se puede fumar.

Las comunidades presentaron un total de 157 alegaciones. El plazo finalizó el pasado 27 de marzo y Aragón propuso, entre otras cuestiones, que se incluyeran en este Plan Antitabaco los dispositivos electrónicos, con o sin nicotina, y de vapeo. También pidió que abordara el consumo del tabaco y el cannabis entre los jóvenes.