La apretada agenda de Naiara, flamante ganadora de Operación Triunfo

Naiara está de moda. En el candelero, como se suele decir. Este pasado domingo, junto con Juanjo, realizaron el saque de honor antes del Real Zaragoza - Amorebieta que se jugó en La Romareda. Y este lunes, también ha pasado por el plató de 'La Resistencia' de David Broncano. Allí, habló de múltiples temas. Tiene una agenda muy apretada, consecuencia, sin duda, de ser la flamante ganadora de Operación Triunfo.

Habló, por ejemplo, del grupo de Whatsapp que tenía (y tiene) con el resto de sus compañeros de OT. "Cuando empieza el programa es Fase 0 y éramos 18. Al final nos quedamos solo 16...". A la pregunta de Broncano de por qué no echaron del grupo de Whatsapp a los dos que no entraron, la zaragozana respondió con un sincero: "¡Pobrecillos, no...!". Edu y Lina fueron esas dos personas que también formaban parte de ese chat llamado 'Fucking Panzas'.

La futura pregonera, junto con Juanjo Bona, de las próximas Fiestas del Pilar 2024 no fue partidaria de que se fueran del grupo. Además de eso, habló de la convivencia en la academia y de cómo fueron los días. Los 16 aspirantes dormían junto en la misma habitación y, le contaba también al presentador, que la convivencia siempre fue buena.

La aragonesa también aprovechó su paso por el programa para cantar, de nuevo, 'La gata bajo la lluvia', una actuación que fue, si cabe, más emocionante porque fue 'a capella' y sin instrumentos, haciendo gala de nuevo de su gran talento y su poderosa voz.

Saque de honor en La Romareda

Naiara llega de tener una agenda la mar de apretada. El pasado domingo, junto con Juanjo, fueron los encargados de realizar el saque de honor en el estadio de La Romareda.





La ganadora de la última edición de Operación Triunfo eligió un atuendo, cuando menos, llamativo. Formado por bufandas del Real Zaragoza, era una suerte de corpiño al más puro estilo 'Moulin Rouge', con unas botas deportivas que también tenían motivos zaragocistas. En contraposición, Juanjo fue más sobrio y solamente se puso una bufanda del Real Zaragoza.