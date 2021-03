Doce meses de apagón en el ocio nocturno

El ocio nocturno vuelve a manifestarse en Zaragoza. Este 14 de marzo se cumple un año de pandemia y los locales de ocio nocturno cumplen un año cerrados. El ocio nocturno estima sus perdidas en Aragon en 120 millones. Tan solo pudieron abrir tres semanas el pasado verano, es decir, llevan 334 días cerrados. Tras estas cifras hay muchas historias.

David tiene un local en pleno centro de Zaragoza, en la calle Bretón, y su único trabajador lleva un año en ERTE. "Tenemos un local de ocio nocturno y en el último año solo hemos podido abrir tres semanas. Estamos hundiéndonos y gastándonos todos nuestros ahorros. No sé cómo acabará esto... pero estamos en una muy mala situación", nos contaba David en COPE.

Manifestación del ocio nocturno en Zaragoza / ANNA ABAD

La situación afecta a todo tipo de empresarios. Desde los que tienen solo un pequeño local hasta cadenas con varios tipos de negocios de hostelería como el Grupo Canterbury. "En nuestro caso tenemos diferentes negocios: cafeterías, pubs, discotecas... En todos ellos hemos tenido que cerrar en determinados momentos y hacer ERTES, pero sin duda el negocio más afectado ha sido la discoteca. Ahí tenemos trabajadores que siguen en ERTE y que llevan un año sin poder trabajar", afirma Germán.

Un años sin ocio nocturno en Zaragoza / ANNA ABAD

SIN SOLUCIONES EFICACES

Las ayudas del Gobierno afirman, no llegan y las que lo hacen no son suficientes. Les ofrecieron reconvertirse en cafeterias pero eso no compensa todos sus gastos. "Hoy hace un año que nuestros locales se apagaron. La mayoría siguen cerrados y una parte mínima ha reabierto convirtiéndose en cafetería. Yo he podido hacerlo porque tenía doble licencia de actividad y mi local ya abría antes a las 15:00 horas, pero a pesar de ello, una buena parte de mis trabajadores continúan en ERTE", nos cuenta Pablo Cano, presidente de Aragón en Vivo.

El ocio nocturno lleva 334 dias cerrado / ANNA ABAD

Los empresarios del ocio nocturno se ven ahora respaldados por un informe de la Universidad de Zaragoza, apoyado por el Ayuntamiento de la capital aragonesa, que afirma que para evitar contagios es más eficaz controlar el CO2 de los locales mediante la instalación de filtros que restringir los aforos. "Estamos muy dolidos por la situación que tenemos. Hemos hecho el sacrificio de cerrar durante un año y ahora este informe demuestra que todo ha estado mal hecho. Nos hemos arruinados sin tener que arruinarnos y nadie asume la responsabilidad", afirma Alberto Campuzano, portavoz del ocio nocturno en Aragón.

Manifestación del ocio nocturno en Zaragoza / ANNA ABAD

El ocio nocturno estima sus perdidas en Aragon en 120 millones de euros afectando de forma directa a 2.500 trabajadores.

