El amor visceral por la calidad está en 'Menuceles Tina'

La casquería tiene un público especial. Porque no a todos gusta por igual. Pero para sus amantes, la calidad es inmejorable. En Zaragoza, uno puede encontrar este producto bien trabajado y con la mejor calidad en 'Menuceles Tina'. Se ubican en el Mercado de Ciudad Jardín. Y su lema deja muy a las claras su dedicación: 'Amor visceral'.

Su responsable, Pilar García de Pe, ha pasado por los micrófonos de COPE Zaragoza para explicar cómo es el día a día en su puesto: "Trabajamos todo lo que tiene que ver con la casquería. Cabezas, hígado, callos, lechecillas, carrillera, lengua... En definitiva, los menuceles". ¿Y cuál es el producto que más solicita su público? "El hígado es lo que más puede tener un consumo más diario, porque se hace a la plancha y es más sencillo de preparar. El resto de las cosas han pasado a tomar en días un poco más especiales o esporádicos".

Su garantía les avala, ya que desde hace muchos años tiene obrador y todo lo que tienen en fresco lo tienen también preparado para llegar y calentar. "Eso hace que se consuma también más habitualmente", argumenta la propia Pilar. Y es que "preparar unos callos al final requiere de tiempo, de trabajo y como ya los tenemos listos, eso se nota a la hora de consumirlo".

COMO EN CASA

Ese obrador hace que la tradición y las recetas de nuestras madres y abuelas en lo que se refiera a la casquería no se pierdan o que esos sabores puedan seguir disfrutándose en los hogares, pese a que los consumidores no conozcan o no controlen la forma de elaborar dichas recetas. "Es un poco facilitar el consumo de este producto por la vida que llevamos todos".

Una tradición que siguen en 'Menuceles Tina' en su tercera generación. Pilar lleva ya 15 años al frente de este puesto. Un lugar que lleva ya más de 40 años entre los padres y los abuelos de Pilar. Un rincón en el que la tradición sigue muy viva y que se traslada a todos los clientes que acuden a su escaparate. Es... Un amor visceral.

