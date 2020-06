El alojamiento para temporeros en Fraga se estrena con 29 usuarios

El alojamiento para temporeros que pernoctan en la calle acondicionado en el Pabellón del Sotet de Fragaha acogido en su primer día de funcionamiento a 29 personas. Esta localidad, capital de la Comarca del Bajo Cinca, es una en la que se han detectado brotes de la COVID-19 que han obligado a esa zona a retroceder a la fase 2 de desescalada por la pandemia del coronavirus.

El Ayuntamiento de Fraga ha explicado que Cruz Roja se ha encargado de la equipación del espacio, que tiene una capacidad para 50 personas, también es la entidad encargada de gestionar este alojamiento temporal. La instalación ofrece de forma gratuita, además de alojamiento, tanto la cena, como el desayuno a los trabajadores temporales del campo que se han desplazado hasta las inmediaciones del municipio para la campaña de la fruta y no han podido encontrar vivienda todavía.

El director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja y director del proyecto, Óscar Gracia, ha manifestado que se va a hacer "muchísimo hincapié" desde el primer momento con el cumplimiento de los protocolos para evitar la propagación de la COVID-19.

El albergue está dotado con una unidad sanitaria y una ambulancia de soporte básico con el objetivo de atender los problemas de salud derivados del exceso de trabajo y del calor, así como para diagnosticar posibles casos de coronavirus. "Cualquier caso sospechoso que podamos detectar será aislado automáticamente y se pondrá en conocimiento de Salud Pública para evacuarlo al otro pabellón o al hospital si fuera necesario", ha detallado Gracia.

Además, los voluntarios de Cruz Roja entregan a los temporeros un kit de higiene, dotado con champú, gel, jabón de manos, papel higiénico, chancletas o peines para que puedan asearse en los baños comunitarios y el uso de mascarillas y gel hidroalcohólico debe ser habitual.

HIGIENE

El director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja ha comentado que son personas que han estado durmiendo en la calle y "nos vamos a asegurar que tengan un mínimo de higiene".

"Todos son conscientes de la situación por la que pasa la Comarca del Bajo Cinca y los rebrotes que han surgido, por eso, una de las principales tareas de la decena de técnicos y voluntarios de Cruz Roja que participan en el operativo es coordinar el acceso a los baños y asegurarse de que todas las áreas se encuentren limpias y desinfectadas para prevenir la propagación de la COVID-19", ha agregado.

Por su parte, la alcaldesa de Fraga, Carmen Costa, ha expresado su satisfacción por la apertura del pabellón después de tantas semanas de trabajo y por poder alojar a las personas que dormían en la calle. "Poder darles un techo, una cama, comida es lo justo y lo mínimo que se merecen", ha esgrimido.

Por otro lado, ha defendido al sector agrícola y sus trabajadores. "El brote del Bajo Cinca ha surgido en el sector agrícola, como podría haber surgido en cualquier otro sector" y "lo importante es que la gente sepa que las empresas y explotaciones agrícolas, en su mayoría, toman todas las medidas de prevención e incluso a veces adoptan medidas adicionales porque son los primeros interesados en velar por la salud de sus trabajadores".

Por eso, es importante velar por la responsabilidad individual y en el tiempo de ocio, fuera del trabajo, ser conscientes que el virus no ha desaparecido y seguir utilizando mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad, han sostenido desde el municipio.

La alcaldesa ha pedido no olvidar "que el virus no hace distinción entre razas o nacionalidades" y "no estigmatizar a los trabajadores del campo, ni a los migrantes" ya que "ellos están aquí porque nosotros y nuestros campos los necesitamos". El Pabellón del Sotet esté en funcionamiento durante toda la campaña agrícola.

