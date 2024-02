Alina, ucraniana en Zaragoza: "Ucrania sigue viviendo una película de terror"

1.500 refugiados ucranianos continúan en Aragon dos años después de que su pais fuera invadido por Rusia. En un primer momento llegaron 3.000 personas a nuestra comunidad, pero muchas de ellas han optado por regresar a Ucrania junto a sus familias a pesar de que la guerra continua.

"Cuando te confías y no te escondes en el sótano, cae un misil en tu casa"

La actualidad mundial con la subida de precios o la guerra en Gaza han hecho que el conflicto en Ucrania se haya ido dejando de lado en las informaciones diarias, pero la invasión rusa continua. Se siguen atacando territorios y civiles en sus propias casas. "Las cosas no han mejorado. Es un luto, una película de terror. Vivir una guerra en el S.XXI es algo impensable. La gente se ha acostumbrado ya a las sirenas. Se confían porque llevan unos días sin caer misiles. Cuando te confías y no te escondes en el sótano, cae un misil en tu casa. Así se sigue viviendo en Ucrania a día de hoy", nos cuenta Alina, ucraniana que vive en Zaragoza.

¿Y cómo se encuentran algunos de los 1.500 ucranianos que siguen en Aragón?. Alina nos cuenta que hay de todo: "Algunos ya han encontrado trabajo y están perfectamente afincados. Otros siguen estudiando el idioma. Y otros están preocupados porque su protección es temporal por dos años y termina ahora en marzo de 2024. Les preocupa cómo poder ampliar su estancia legal aquí en España".

UCRANIA SIGUE RESISTIENDO

Alina no tiene duda de que Ucrania seguirá resistiendo. Algo que, afirma, no esperaba Rusia cuando inició la invasión. Y es que los ucranianos están preparados para la guerra desde que van al colegio: "Cuando fui al colegio nos enseñaban patriotismo y hasta cómo coger un arma cuando fueramos mayores. Todas nuestras casas tienen estancias en el sótano para poder protegernos de un ataque. Yo no tenía duda de que Ucrania iba a resistir, nos preparan para ello. La gente civil se ha volcado. Los hombres yendo a la guerra y las mujeres proporcionando comida o haciendo cursos para ser enfermeras en los hospitales".

Este sábado día 24, cuando se cumplen dos años de la invasión rusa, se ha convocado una marcha en apoyo a Ucrania desde la Plaza San Francisco de Zaragoza hasta la Plaza del Pilar. Comenzará a las 11 de la mañana.

