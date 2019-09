Aliaga defiende el cuatripartiro frente a las acusaciones de clientelismo del PP

Los consejeros del Gobierno de Aragón han comenzado hoy a comparecer en las Cortes para explicar por dónde van a ir las prioridades de sus departamentos. El titular de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, ha sido el primero. Y ha tenido que emplear parte de su tiempo en defenderse de las acusaciones de clientelismo que le ha lanzado el PP. Por lo demás, poca concreción en una ronda de comparecencias que será más una declaración de intenciones mientras no tengamos, al menos, un proyecto de presupuestos encima de la mesa.

Aliaga ha intentado hablar de apoyo a la automoción, el impulso a las renovables, el turismo, el comercio y la digitalización de las empresas. Pero el debate iba por otro lado. Sebastián Contín, del PP, le acusaba de "clientelismo" y de "sacar tajada a su peor resultado electoral". "Lo llamativo es que sea usted precisamente quien diga que son las empresas quienes crean empleo y no la administración, cuando desde su llegada a Industria han duplicado los altos cargos, solo han creado empleo en su partido, a eso debe referirse cuando habla de digitialización", le ha espetado Contín.

Tanto PSOE como el PAR han lamentado el tono empleado por Contín. Aliaga, por su parte, asegura que siempre ha trabajado "por el bien de Aragón, tanto en Gobiernos del PP como del PSOE". Y dice que no se siente "concernido por las acusaciones". "Usted no tiene toda la información de por qué ha sido el pacto por aquí y no por el otro lado, esa información fidedigna la tengo yo", le ha respondido.

Cierres y alternativas

Por lo demás, el titular de Industria asegura que mantiene contactos para atraer empresas que mitiguen la salida de la térmica de Andorra. Y dice que la firma con el Estado del convenio para la transición justa "no está bloqueado", aunque el Gobierno central esté en funciones. Serán las empresas que quieren instalarse las que anuncien, en su momento, esta decisión. Podemos, que ha asegurado que sus diferencias con el PAR "no son insalvables", ponía el foco en la urgencia de una transición energética justa, "que no será posoble sin unas condiciones laborales justas", asegura la diputada Marta Prades.

Aliaga también ha defendido el Plan Miner. Asegura que esrtudiará el informe de la Cámara de Cuentas, que pone en duda la capacidad de este mecanismo para fijar población. Pero insiste en su utilidad y lo califica de "modélico".

Tanto CHA como IU le han pedido soluciones para el cierre de Future Pipe, en Ejea de los Caballeros, con 113 despidos. Sobre el posible mantenimiento de una de las tres líneas de producción, que supondría conservar unos 50 empleos, ha dicho que "se intentará". Pero recuerda que, tanto en este caso como en el de Fagor, en Borja, se trata de "decisiones empresariales". El departamento trabajará para atraer otras empresas y recuerda que no puede haber "una foto fija" en el territorio, porque unas empresas vienen y otras se van.

Ciudadanos no duda de la valía de Aliaga pero creen que el cuatripartito será "un lastre". Apuestan por deducciones fiscales y menos trabas administrativas. Vox ha pedido redudir el impuesto de sociedades.

Esta tarde comparecerá el responsable de Agricultura, Joaquín Olona. Y en los próximos días lo harán el resto de consejeros del Gobierno de Aragón.

