Aliaga: "El calendario no me lo marca nadie. Yo decidiré cuándo me retiro de la política"

Arturo Aliaga seguirá al frente del Partido Aragonés, al menos de momento y a la espera de la posible convocatoria de un nuevo Congreso. Es la decisión que ha tomado el líder del PAR tras la sentencia del juzgado de primera instancia número 18 de Zaragoza que anula el Congreso en el que Arturo Aliaga fue reelegido presidente de esta formación.

En su sentencia, el juez da la razón parcialmente al sector critico del PAR, encabezado por el que fuera candidato al ayuntamiento de Zaragoza y ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro. El juez declara nulos los resultados del congreso y el censo de militantes y la lista de compromisarios aprobados por la dirección de este partido antes de celebrarse el congreso.

Ante todo ello, Aliaga se ha rodeado de sus más fieles dentro del PAR para comparecer ante la prensa y afirmar que no piensa dimitir. Eso sí, acatará la sentencia judicial y por tanto, volverá a convocar a la ejecutiva del partido para que esta decida si hay de nuevo Congreso. Un Congreso al que Aliaga ya ha anunciado que se presentará porque dice, solo él marcará los tiempos de cuándo se retira de la política.

"No me quiero ir de la política dejando la sensación de que he cometido irregularidades"

"No hay intención de recurrir la sentencia. Soy una persona que se rige por la ley y cumpliré lo que dice el juez. Convocaré a la ejecutiva anterior y ella decidirá cómo, cuándo y dónde hay congreso. El calendario no me lo fija ni un crítico ni nadie. Yo decidiré cuándo me retiro de la política y Arturo Aliaga López se presentará a candidato a la presidencia del PAR. No me quiero ir de la política, cuando me vaya, dejando la sensación de que he cometido irregularidades. Ni las he cometido ni las voy a cometer. Si al final ese Congreso no me apoya en la presidencia, me quedaré de militante", ha afirmado Aliaga.

De todas formas, Aliaga ha recordado que la sentencia judicial no afectaría a su presidencia que sigue considerando válida y democrática. "No influye en el resultado. Lo digo categóricamente. Eso correspondía a 16 compromisarios y gané por 22. Aún tengo margen y la democracia es eso", ha afirmado el líder del PAR.

EL SECTOR CRÍTICO SE FELICITA POR LA SENTENCIA

Del lado del sector crítico del PAR, Elena Allué fue quien encabezó la candidatura para enfrentarse a Aliaga en ese congreso. En COPE, Allué ha recordado que el juez ha declarado nulos los resultados de ese congreso así como el censo de militantes y la lista de compromisarios. La sentencia considera que hay irregularidades en 300 afiliaciones.

