La primavera empieza en Zaragoza con elevados niveles de alergia

Ya ha comenzado la primavera. Una nueva estación que llega caracterizada por el calor y por tanto, por el adelanto de la temporada de alergias ambientales. La subida de las temperaturas de las últimas semanas altera el ciclo natural de muchas plantas y con ello llegan antes las alergias por polen.

"Este año se ha notado un adelanto y está habiendo una mayor afección durante estas semanas para las personas alérgicas por la climatología, las lluvias y el buen tiempo. Ello hace que haya más alergias y los níveles de polen estén ya más altos que otros años", nos cuenta la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García.

En la ciudad de Zaragoza hay hasta 12 polenes que afectan a las personas alérgicas. Los más comunes son los de los cipreses, chopos, plataneros, moreras, robles, pinos u olivos, además de las gramineas: "El primero que ha venido y el que más está afectando es el polen del cipres. Ha estado en níveles muy altos en las últimas semanas y aún sigue alto. Además, empezamos a estar ya con una presencia muy importante del plátano de paseo. Unos suben y otros bajan porque los árboles tienen diferentes puntos de floración a lo largo de la primavera".

Hace unos años, el Ayuntamiento anunció que comenzaba a minimizar o al menos, diversificar las plantaciones de estos árboles en la ciudad para que los mayores níveles de polenes no se concentren en unas zonas determinadas. "Sí que están redistribuyendo los diferentes árboles para que no haya una gran concentración que haga que las personas sensibles no puedan pasar por determinadas zonas. Así se bajan los níveles de polen en algunas áreas y no afecta tanto a la vida diaria de las personas alérgicas", afirma García.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE LAS ALERGIAS

El Colegio de Farmacéuticos tiene un aparato que capta el nivel de polen en la ciudad. Se ubica en el centro de Zaragoza y desde el pasado lunes proporciona sus mediciones al Ayuntamiento para difundirlas entre la poblacion. Así, las personas alérgicas pueden tomar medidas preventivas antes de que sus alergias vayan a más.

"Una buena medida de prevención y que tenemos muy a mano después de estos años es la mascarilla. Si vamos a pasar por una zona con muchos níveles de polen, nos la podemos poner para minimizar los efectos. Otra muy buena medida es usar gafas de sol porque así nuestros ojos estarán protegidos ante la presencia de agentes alérgenos. También es recomendable lavarse las manos, cambiarnos de ropa nada más llegar a casa para no 'contaminar´ de polen nuestro hogar o ducharnos por la noche y lavarnos el pelo. En Zaragoza, sobre todo cuando hace viento, hay polen que se nos puede quedar por el pelo. Y es recomendable además, ventilar en las horas centrales del día porque por la mañana y por la noche hay más níveles de concentración de polen", nos cuenta García.

Como en casi todas las enfermedades leves, el primer paso que dan muchos ciudadanos antes de ir al médico es pasarse por su farmacia. Allí les pueden recomendar algún suero o pastillas, pero si los síntomas son prolongados lo mejor es ir al alergólogo para recibir un tratamiento más prolongado.

Los datos de los niveles de polen en la ciudad de Zaragoza los puedes ver en la web municipal, en las redes sociales del Colegio de Farmaceuticos o también, por ejemplo, en un panel informativo instalado en la Plaza Aragón.