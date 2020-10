El alcalde de Zaragoza se emociona al leer el bando que recuerda que No hay Fiestas del Pilar

El Ayuntamiento de Zaragoza ha emitido un bando para recordar e insistir en que este año NO HAY FIESTAS DEL PILAR. Sin pandemia, mañana sería el pregón y las calles se llenarían de gente. Pero este año no puede ni debe haber fiestas. “Es duro, pero necesario”, ha dicho el alcalde, Jorge Azcón. No puede haber “ni actos, ni eventos ni comportamientos que ayuden a propagar el virus”, ha añadido. No podemos cometer el mismo error, ha dicho, que otras ciudades donde, tras las ‘No Fiestas’, han aumentado los contagios.

“Como siempre hemos dicho, ‘en el Pilar sale lo mejor’. Y en esta ocasión vamos a pedir que lo que salga durante los próximos días sea esa solidaridad, prudencia y sensatez que siempre nos ha caracterizado a los zaragozanos”, ha indicado Azcón.

Este año el alcalde no prenderá la mecha del cohete que da comienzo a las fiestas. Y en lugar de dirigirse desde el Balcón del Ayuntamiento a una Plaza del Pilar llena hasta a la bandera, ha tenido que leer un bando para recordar que NO HAY FIESTAS DEL PILAR. Un Jorge Azcón emocionado terminaba leyendo: “Por nuestros mayores, por nuestra familias y seres queridos, por los sanitarios que siguen luchando contra esta enfermedad en primera línea, por el bien común de Zaragoza; ser solidarios y recordad: este año No hay Fiestas del Pilar”.

Sobre la fase 2 y las restricciones a la movilidad, Azcón ha dicho que “es muy triste ser alcalde de Zaragoza y pedir que no vengan a visitarnos”, aunque “la inmensa mayoría de los españoles entiende que las restricciones de movilidad son una necesidades. Pero les invitamos a que vengan otro año.”

Y sobre el recurso que han presentado los hosteleros en contra de las restricciones que les impone la fase 2, el alcalde ha preferido ser prudente antes de pronunciarse. “Vamos a ser prudentes y no emitir opiniones ni en un sentido ni en otro. Los responsables políticos debemos dejar que los jueces hagan su trabajo”.

El alcalde también se ha referido a la situación de Madrid, donde como sabes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el confinamiento decretado por Sanidad. Es consecuencia, opina, de aprobar medidas unilaterales sin contar con las comunidades. Tiene que haber consenso y diálogo, y Azcón cree que aquí lo hay.

En este sentido, el alcalde ha dicho estar "muy satisfecho" de la filosofía que el Gobierno de Zaragoza ha puesto en práctica y que supone "crear los menos problemas posibles y dar el mayor número de soluciones". Ha explicado que todo ello pasa por el "diálogo y el consenso entre instituciones para que los ciudadanos sientan que hacemos nuestro trabajo".

