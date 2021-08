16 de agosto, fin al toque de queda

El Gobierno de Aragón no prolongará, salvo empeoramiento de los contagios, el toque de queda en Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro más allá del próximo martes 16 de agosto. Ese día termina la actual orden, avalada por el Tribunal Supremo, por la que se autorizó esta restricción en algunos de los municipios aragoneses más afectados por la pandemia.

El descenso de los contagios y el final de las “no fiestas” de San Lorenzo llevan a Sanidad a considerar que no será necesario seguir alargando el toque de queda de 1 a 6 de la madrugada en estos cuatro municipios oscenses. "Da la impresión de que el martes la decisión de Sanidad será acabar con los toques de queda para volver a una, entre comillas, normalidad. Todo ello a la espera de lo que pueda pasar en próximas fechas. No oculto que lo que pueda ocurrir en las 'no fiestas´ es algo que no deja de preocuparnos", ha confirmado el presidente aragonés, Javier Lambán.

Por ello, Sanidad estará vigilante para ver el efecto de las “no fiestas” no solo en Huesca, sino en otros municipios con celebraciones muy próximas e incidencias que han ido subiendo como son Caspe o Calatayud.

VACUNACIÓN AL 75%

En cuanto a la vacunación, Aragón alcanza el 75% de la población mayor de 12 años inmunizada con las dos dosis. Lambán espera que ese porcentaje aumente entre los más jóvenes de cara al inicio del curso escolar. "Con un poco más de implicación de las familias para llevar a los niños y adolescentes a vacunar, estaríamos en cifras aún mejores de cara al inicio del curso escolar. De todas formas, somos una de las comunidades que está a la cabeza en vacunación de cara a que, en octubre o noviembre, todo esto sea una pesadilla horrorosa que comience a quedar atrás", afirma Lambán.

El presidente Lambán también ha reconocido la importancia que la industria farmacéutica está adquiriendo en Aragón. La empresa Certest Biotec va a invertir 100 millones de euros en una de las primera fábricas propias de vacunas en España. Algo que servirá para atraer más inversiones y crear el primer parque tecnológico - farmacéutico de Aragón. Precisamente este viernes, el BOA publica una convocatoria de ayudas de 14 millones de euros para el sector farmacéutico y la movilidad sostenible.

