Afectados por la crisis de MUFACE: "No se están autorizando pruebas ni renovando recetas"

Los funcionarios afectados por la crisis de MUFACE convocarán una jornada de huelga si el gobierno no llega a un acuerdo para que las aseguradoras les sigan prestando atención sanitaria. De momento ya se han manifestado a las puertas de MUFACE en Zaragoza. DKV y Adeslas se han retirado del concurso porque afirman que no les sale rentable el concierto económico que les ofrece el gobierno.

Solo ASISA podría seguir prestando el servicio, pero apenas quedan 5 días de margen para llegar a un acuerdo. En Aragón hay unos 45.000 funcionarios afectados más sus familias. En total unas 80.000 personas.

"Nos estamos quedando sin atención sanitaria"

No pertenecen a la seguridad social sino que es MUFACE, a través de aseguradoras privadas, quienes les prestan atención sanitaria. Algunos de ellos ya están viendo como se anulan operaciones, se les deniegan citas o no se les autorizan pruebas. Se encuentran en un limbo en el que no reciben la atención sanitaria adecuada ni por parte de la sanidad pública ni por parte de las aseguradoras.

Están afectados incluso, pacientes que tienen problemas para recibir su quimioterapia. "La gente enferma está encontrándose problemas con los talonarios de recetas que no se renuevan o con citas médicas que no se dan. También tienen problemas para la obtención de pruebas diagnósticas, intervenciones... No se están autorizando pruebas médicas", aseguran dos de las perjudicadas.

"Perdemos estos derechos pero no porque nos pasen a la Seguridad Social. Nos estamos quedando sin nada", nos confirmaban otros dos afectados en COPE.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar COPE.ES Funcionarios afectados por la crisis de MUFACE cortan el Paseo Sagasta de Zaragoza donde está ubicada la sede de este servicio en Aragón

El sindicato convocante de esa huelga si no se llega a un acuerdo con las aseguradoras es CSIF, el mayoritario entre los funcionarios. En este sindicato ya están registrando muchas quejas.

"Recibimos miles de quejas con cancelaciones de citas, operaciones pospuestas... no puede ser que el Estado siga desatendiendo a estas personas", nos contaba Mónica de Cristóbal.

COLAPSO SANITARIO

De todas formas, aunque ASISA sí preste finalmente el servicio a los funcionarios, se pasaría de tres a una sola aseguradora. ASISA debería absorber a los 24.000 funcionarios de Adeslas y DKV en Aragón. El colapso sería evidente. Y lo mismo sucederá si hay que pasar a estos funcionarios a la Seguridad Social. En Aragón tendría un coste de 160 millones y habría que habilitar unas 115 camas adicionales en los hospitales públicos.

"No se están contratando médicos en ASISA ni en la Seguridad Social para poder atender a las personas que pasen a estos servicios", afirman desde CSIF.

COPE.ES Manifestación frente a la sede de MUFACE en Zaragoza

La jornada de huelga afectará a centros educativos públicos, Policia, centros de la administracion general (como la Delegación de Gobierno o Hacienda), Correos y RENFE.