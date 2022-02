Adiós al pasaporte COVID en hospitales y residencias

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón echa por tierra el pasaporte COVID. En la comunidad aragonesa, actualmente, tan solo se exigía para realizar visitas a hospitales y residencias de mayores. Ahora, la Justicia anula su obligatoriedad en estos espacios.

No es la primera vez que la justicia se pronuncia en contra del Gobierno de Aragón y sus medidas sanitarias. En esta ocasión, los magistrados afirman que la obligatoriedad del pasaporte COVID en residencias y hospitales no garantiza la seguridad sanitaria. El auto asegura que esta medida ya no es necesaria porque no va a producir beneficio alguno en el desarrollo de la pandemia. Por tanto, se anula la obligatoriedad del pasaporte COVID en hospitales y residencias.

"Mostramos nuestro respeto a lo que dice el auto. Tenemos que analizarlo y una vez que lo hagamos, decidiremos cómo actuar al respecto. Si hemos pedido el pasaporte COVID o el certificado de vacunación o de haber pasado la enfermedad para acceder a hospitales y residencias, lo hemos hecho en todo momento para proteger la salud de las personas mayores", ha afirmado la consejera de derechos sociales, María Victoria Broto, tras conocer la decisión del TSJA.

La suspensión del pasaporte COVID en hospitales y residencia fue solicitada a los Tribunales por la asociación Liberum que tiene por objetivo restaurar los derechos que, afirman, han sido arrebatados a causa de la pandemia. De esta forma, la justicia les da la razón frente al Gobierno de Aragón que ahora, estudiará esta decisión para decidir si la recurre o no.

LA SITUACIÓN SANITARIA EN LAS RESIDENCIAS

En las residencias de mayores hay en estos momentos más de 4.000 positivos por coronavirus entre trabajadores y usuarios. Hay focos abiertos en 138 centros diferentes, pero la consejera Broto afirma que los casos no revisten gravedad: "Siempre he dicho que en las residencias sucede lo mismo que en el resto de la sociedad, por eso ahora están descendiendo el número de casos. Tenemos más de 4.000 personas que son positivas, pero son casos leves. La situación está mejor de lo que ha estado durante el resto de la pandemia".

