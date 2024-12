Sin acuerdo en el SAMA: siguen los paros en el bus de Zaragoza

Desde este lunes 2 de diciembre hay paros en los autobuses de Zaragoza. Han sido convocados por el sindicato mayoritario, SATTRA. Dirección y comité de AVANZA siguen sin llegar a un acuerdo en la negociación del convenio. Este mismo lunes se han vuelto a reunir en el SAMA sin que se haya alcanzado un acuerdo.

Son 13 jornadas de paros. De momento esta semana serán hasta el jueves en horario de 7:30 a 8:30 horas y de 19:30 a 20:30 horas. Los paros se suspenderán durante el puente de la Constitución y después, se retomarán el 10 de diciembre modificando levemente el horario: de 7.45 a 8:45 horas y de 19:45 a 20:45 horas. Continuarán hasta el 20 de diciembre si antes no se alcanza un acuerdo. Ambas partes se han vuelto a citar el martes día 10.

"Llevamos un año con 27 reuniones negociando el convenio colectivo y no hemos conseguido avances. Estamos en la casilla de salida", afirma el presidente del comité de empresa, José Manuel Montañés, que no tiene mucha esperanza de alcanzar un acuerdo con AVANZA y desconvocar los paros.

LA POSTURA DE LA EMPRESA

Desde AVANZA no entienden la actitud de los convocantes de los paros, el sindicato SATTRA. Una acción que consideran, está al margen de la negociación del convenio.

La negociación del anterior convenio, con paros intermitentes en el servicio, duró más de 600 días. Ahora, apenas un año después, vuelven los problemas. La empresa recuerda que en el anterior convenio ya se alcanzaron importantes mejoras.

Los trabajadores tienen "el mejor convenio del sector del transporte en Aragón con salarios muy por encima de la media", asegura en COPE el director de AVANZA en Zaragoza, Guillermo Ríos.

Desde la empresa se considera legítimo que los trabajadores quieran mejorar sus condiciones pero no a costa de paralizar el servicio y perjudicar a los usuarios. "Estamos negociando un nuevo convenio pero los trabajadores no pueden usar la capacidad que tienen de parar el servicio como herramienta de amenaza que condiciona la negociación. No tienen precariedad en ningún sentido. Hay que ser serios y no usar al usuario del servicio. Es un error", asegura Ríos.