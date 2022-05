El pleno de la DPZ aprueba el PLUS 2022 dotado con 50 millones de euros

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado hoy por unanimidad el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) para este año 2022, que sigue estando dotado con 50 millones de euros y que permitirá que los 292 ayuntamientos de la provincia lleven a cabo un total de 1.302 actuaciones fundamentales para mejorar los servicios que prestan a sus vecinos.

“Año tras año el pleno del PLUS es el más esperado por los alcaldes y las alcaldesas de la provincia, porque supone destinar a los municipios cerca de un tercio del presupuesto ordinario de la institución”, ha destacado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero. “Con ese dinero, los ayuntamientos financian todo tipo de proyectos e iniciativas: desde la realización de obras en las calles o la construcción de nuevos equipamientos hasta la amortización de deuda, el pago de nóminas, la restauración de bienes históricos, acciones en materia de educación o sanidad o la organización de actividades deportivas, culturales o recreativas”.

Además, el presidente ha anunciado que “a principios de julio” la Diputación de Zaragoza va a transferir a los ayuntamientos “tanto la anualidad completa del PLUS 2022 como los 30 millones de euros del plan extraordinario de concertación”, las ayudas totalmente incondicionadas con las que los consistorios van a poder hacer frente al encarecimiento de la obra pública o a cualquier otra actuación que consideren prioritaria. “Hablamos de 70 millones de euros, jamás la Diputación de Zaragoza ha hecho una transferencia de fondos de esa envergadura”, ha subrayado Sánchez Quero.

Como novedad, el Plan Unificado de Subvenciones de este año incluye un fondo para compensar a los ayuntamientos que pidieron ayudas para contratar a trabajadores municipales (peones, barrenderos, socorristas, monitores de tiempo libre…) y que no van a poder hacerlo por la supresión del contrato de obra y servicio tras la reciente reforma laboral. “Para que esos consistorios no pierdan ni un solo euro, hemos vuelto a habilitar un mecanismo especial que nos va a permitir transferirles exactamente la misma cantidad que pidieron a través una ayuda incondicionada”, ha explicado Sánchez Quero, quien ha recalcado que a través de este procedimiento se van a compensar 129 solicitudes de ayuda que en total suman 3,2 millones de euros.

LAS PETICIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

Como es habitual, de los 50 millones de euros del PLUS 2022, 46,5 millones se distribuirán a través de subvenciones finalistas (con la salvedad ya explicada de las solicitadas para fomento del empleo) y los 3,5 millones restantes, mediante un plan de concertación totalmente incondicionado que los ayuntamientos pueden destinar a lo que cada uno decida.

A diferencia de años anteriores, en los que los ayuntamientos destinaban alrededor del 50% de las subvenciones finalistas a mejorar la prestación de servicios básicos municipales (abastecimiento, saneamiento, pavimentación de calles, seguridad y orden público, alumbrado, parques y jardines, limpieza viaria…), en el PLUS 2022 ese porcentaje aumenta sensiblemente hasta situarse en el 59,5% del montante total de esas ayudas.

Ese incremento está relacionado con la incertidumbre que en los dos últimos años ha generado la evolución de la pandemia, de forma que los consistorios han preferido solicitar los fondos del PLUS para iniciativas que no puedan verse condicionadas por las posibles restricciones contra el covid (en este caso, obras en los servicios básicos municipales). De hecho, en paralelo a ese mayor volumen de peticiones para ese tipo de proyectos también se observa que en los dos últimos años ha habido un descenso apreciable en el volumen de ayudas solicitadas para financiar iniciativas culturales y deportivas (hay que recordar que los ayuntamientos planifican sus peticiones para el PLUS a mediados del año anterior).

En el apartado de cultura (que engloba museos y equipamientos similares, actividades de promoción cultural, instalaciones de tiempo libre, bibliotecas, archivos, fiestas y festejos populares…), el porcentaje solicitado por los municipios ha pasado del 10,6% de todos los fondos finalistas en el PLUS 2020 al 8,1% en el PLUS 2021 y al 7,4% en el PLUS aprobado hoy. De forma similar, en lo referente a las ayudas solicitadas para instalaciones y actividades deportivas el porcentaje que han ido pidiendo los ayuntamientos ha caído del 11,3% en el PLUS 2020 al 8,5% en el PLUS 2021 y al 7,8% en el PLUS de este año.

